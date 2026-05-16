Teknoloji devi Google, arama sonuçlarında yapay zeka yanıtlarını manipüle etmeye çalışan internet sitelerine karşı katı cezalar içerecek şekilde spam karşıtı yönergelerini güncelledi. Bu durum, genel bakışlar ve AI tabanlı arama modu gibi yeni özellikleri doğrudan etkiliyor.

Algoritmayı aldatmak ve haksız yere öne çıkmak için kullanılan taktiklerin artmasıyla beraber Google nihayet harekete geçmeye karar verdi. Şirketin resmi belgelerinde yer alan bilgilere göre bu noktada temel amaç, daha dürüst sonuçlar sunmak olarak vurgulanıyor.

Google aramalarda spam politikalarını yeniledi

Google’ın güncellenen arama spam politikaları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Google Arama bağlamında spam, kullanıcıları aldatmak veya arama sistemlerimizi içeriği öne çıkaracak şekilde manipüle etmek için kullanılan teknikleri ifade eder; örneğin, arama sistemlerini içeriği yüksek sıralamaya yönlendirmeye çalışmak veya Google Arama’daki üretken yapay zeka yanıtlarını manipüle etmeye çalışmak gibi.”

SearchEngineLand’ın haberine göre daha öncesinde ise burada şu satırların yer aldığı belirtiliyor:

“Google Arama bağlamında spam, kullanıcıları aldatmak veya arama sistemlerimizi içeriğin yüksek sıralarda yer almasını sağlayacak şekilde manipüle etmek için kullanılan teknikleri ifade eder.”

Özellikle son birkaç aydır üretken arama motorları için optimizasyona adanmış yeni bir sektör internette ivme kazandı. Bu alandaki profesyoneller, markaların ve internet sitelerinin aracın otomatik yanıtlarında sık sık görünmesini sağlayacaklarını vaat ediyor.

Bunu yapmak için dil modellerine gizli talimatlar yerleştiriliyor ya da taraflı öneri listeleri yayınlanıyor. Bu uygulamanın ilginç bir örneği, bu yılın başlarında bir İngiliz gazetecinin bu hileleri kullanarak Google’ın yapay zekasının kendisini “teknoloji gazeteciliğinde en iyi sosisli sandviç yiyicisi” olarak sıralamasını sağlamasıyla ortaya çıktı.

Yeni politikanın yürürlüğe girmesiyle beraber durum en azından teoride yalnızca bu tekniklerden yararlanan içerik üreticileri ve internet sitesi yöneticileri için değişiyor. Google bu taktikleri platformun kurallarının doğrudan ihlali olarak açıkça sınıflandırıyor.

Şirket ayrıca arama sonuçlarını manipüle ederken yakalanan sayfalar, arama sıralamasında düşüş ya da hatta arama dizininden tamamen kaldırılma da dahil olmak üzere ciddi cezalarla karşı karşıya kalacak.