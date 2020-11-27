Young Executive Academy (YEA) online olarak başlıyor!

Öğrenci Kariyeri tarafından 2018 yılında hayata geçirilen Young Executive Academy (YEA), 5 farklı alanda geleceğin yöneticilerini yetiştirmeyi hedefledi. İnsan Kaynakları, Endüstri 4.0, Girişimcilik, Satış – Pazarlama ve Big Data alanında uzman olmak isteyen öğrenci ve yeni mezunlara yönelik program, bu sene 6 ay sürecek ve online olarak gerçekleşecek.

Geleceğin Yönetici Adayları 6 ay boyunca 80’den fazla şirket ile bir araya gelecek. Ön Başvuru sonrası yapılacak online sınavda başarılı öğrenciler katılıma hak kazanacak. Şirket sunumlarının yanı sıra, workshop ve networking ortamları ile şirketlerle online portallar üzerinden görüşmeler yapılacak. İster öğrenci, ister girişimci olun, yeteneklerinizi YEA Online Akademi ile donatmanız başarılı olmanız için şart! Akademi sonunda Başarı veya Katılım Sertifikası da alacağınızı unutmayın.

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Akademiye Şimdiye Kadar Katılım Gösteren Firmalar

Young Executive Academy, yetenekli genç yönetici adayların stratejik bakış açılarını ve liderlik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen, değişime ayak uyduran değil değiştiren bireyler için özenle hazırlanmış bir dizi akademi programıdır.

Katılımcıların, her eğitim sınıfında 250 lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile sınırlandırılacağı, assessment test ile belirleneceği, konuşmacı şirket yetkililerinin ise alanında uzmanlardan seçileceği konsept bir akademi programıdır. 2018 yılında başlayan YEA, 2 yılda 50’den fazla şirket ve 4000’den fazla yeteneğe erişmistir.

Akademi Programları: İnsan Kaynakları, Satış – Pazarlama, Endüstri 4.0, Girişimcilik ve Big Data

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