Anasayfa Haberler Young Executive Academy (YEA) online olarak başlıyor!
GenelHaberler
Son güncelleme:

Young Executive Academy (YEA) online olarak başlıyor!

Webmasto

Öğrenci Kariyeri tarafından 2018 yılında hayata geçirilen Young Executive Academy (YEA), 5 farklı alanda geleceğin yöneticilerini yetiştirmeyi hedefledi. İnsan Kaynakları, Endüstri 4.0, Girişimcilik, Satış – Pazarlama ve Big Data alanında uzman olmak isteyen öğrenci ve yeni mezunlara yönelik program, bu sene 6 ay sürecek ve online olarak gerçekleşecek.

Geleceğin Yönetici Adayları 6 ay boyunca 80’den fazla şirket ile bir araya gelecek. Ön Başvuru sonrası yapılacak online sınavda başarılı öğrenciler katılıma hak kazanacak. Şirket sunumlarının yanı sıra, workshop ve networking ortamları ile şirketlerle online portallar üzerinden görüşmeler yapılacak. İster öğrenci, ister girişimci olun, yeteneklerinizi YEA Online Akademi ile donatmanız başarılı olmanız için şart! Akademi sonunda Başarı veya Katılım Sertifikası da alacağınızı unutmayın.

Young Executive Academy Başvurusu İçin Tıklayın

Akademiye Şimdiye Kadar Katılım Gösteren Firmalar

Young Executive Academy, yetenekli genç yönetici adayların stratejik bakış açılarını ve liderlik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen, değişime ayak uyduran değil değiştiren bireyler için özenle hazırlanmış bir dizi akademi programıdır.

Katılımcıların, her eğitim sınıfında 250 lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile sınırlandırılacağı, assessment test ile belirleneceği, konuşmacı şirket yetkililerinin ise alanında uzmanlardan seçileceği konsept bir akademi programıdır. 2018 yılında başlayan YEA, 2 yılda 50’den fazla şirket ve 4000’den fazla yeteneğe erişmistir.

Akademi Programları: İnsan Kaynakları, Satış – Pazarlama, Endüstri 4.0, Girişimcilik ve Big Data

Young Executive Academy Başvurusu İçin Tıklayın

Webmasto'ya abone olun!

Webmasto'ya abone olun; haftalık içerik özetleri, özel dosyalar, raporlar, faydalı ipuçları ve daha fazlasını e-posta yoluyla size gönderelim.

Takip Edin

Son Haberler

Young Executive Academy (YEA) online olarak başlıyor!

Webmasto - 0
Öğrenci Kariyeri tarafından 2018 yılında hayata geçirilen Young Executive Academy (YEA), 5 farklı alanda geleceğin yöneticilerini yetiştirmeyi hedefledi. İnsan Kaynakları, Endüstri 4.0, Girişimcilik, Satış...
Devamını oku

Türkiye Yazılım Teknolojileri Raporu 2020: Hangi teknoloji daha çok tercih ediliyor?

Webmasto - 0
Türkiye'nin büyüyen yazılım topluluklarından olan TalentGrid, Ekim 2020’de yayınladığı, şirketlerin yazılım geliştirirken kullandıkları teknolojileri listelediği Teknoloji Dizini'ni üzerinden detaylı bir analiz yaparak, yeni bir rapor...
Devamını oku

CareerUp için geri sayım başladı

Webmasto - 0
20 yıllık tecrübesiyle Marmara Üniversitesinin en aktif iş ve kariyer kulübü olan MieS, beklenen etkinlik CareerUp'ı gerçekleştiriyor. "Better Than Ever!" mottosu ile yola çıkılan CareerUp;...
Devamını oku

iOS 14’de DuckDuckGo varsayılan tarayıcı seçilebilecek

Berat Latif - 0
Apple'ın iOS 14 ve iPadOS 14 yazılımları artık üçüncü parti yazılımların varsayılan tarayıcı olarak seçilmesini sağlıyor. Geliştiriciler ise yapılan değişikliği destekleyen sürümlerini tek tek...
Devamını oku

Facebook’un ilk artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü 2021’de piyasaya çıkıyor

Zeynep Yaprak Demirtaş - 0
Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook Connect etkinliği sırasında şirketin 2021 yılında artırılmış gerçeklik gözlüğüne ilişkin ilk ürünlerini satışa sunacaklarını belirtti. Şirketin sanal gerçeklik (VR)...
Devamını oku

İlgili İçerikler

Teknoloji

Türkiye Yazılım Teknolojileri Raporu 2020: Hangi teknoloji daha çok tercih ediliyor?

Webmasto - 0
Türkiye'nin büyüyen yazılım topluluklarından olan TalentGrid, Ekim 2020’de yayınladığı, şirketlerin yazılım geliştirirken kullandıkları teknolojileri listelediği Teknoloji Dizini'ni üzerinden detaylı bir analiz yaparak, yeni bir rapor...
Devamını oku
Haberler

CareerUp için geri sayım başladı

Webmasto - 0
20 yıllık tecrübesiyle Marmara Üniversitesinin en aktif iş ve kariyer kulübü olan MieS, beklenen etkinlik CareerUp'ı gerçekleştiriyor. "Better Than Ever!" mottosu ile yola çıkılan CareerUp;...
Devamını oku
Videolar

Apple’ın “Time Flies” etkinliğini canlı olarak izleyin

Zeynep Yaprak Demirtaş - 0
Apple'ın yeni ürünlerini tanıtacağı Eylül ayı etkinliği "Time Flies", bu akşam gerçekleşiyor. Türkiye saati ile saat 20:00'de gerçekleşecek olan etkinlik, birçok yeniliğin de habercisi...
Devamını oku
Teknoloji

Arm Holdings 40 milyar dolara Nvidia’ya satılıyor

Zeynep Yaprak Demirtaş - 0
İngiltere'nin teknoloji devlerinden biri olan Arm Holdings'in yaklaşık 40 milyar dolar karşılığında ABD merkezli grafik kartı üreticisi Nvidia'ya satışı konusunda anlaşmaya varıldı. Nvidia bu satış...
Devamını oku
Haberler

Google’dan influencer’lara özel online etkinlik platformu: Fundo

Berat Latif - 0
Google'ın bünyesinde yer alan kuluçka merkezi Area 120, YouTuber ve diğer influencer'ların ücretli online etkinlik düzenleyebilecekleri yeni uygulaması Fundo'yu duyurdu. Fundo uygulaması, sosyal medya fenomenlerinin...
Devamını oku