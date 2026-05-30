OpenAI, GPT-4.5 ve o3 modellerini kullanımdan kaldırıyor

OpenAI, ChatGPT web ve mobil arayüzlerinden OpenAI o3 ile GPT-4.5 modellerini kaldıracağını açıkladı.

Kararın ardından GPT-4.5 modeli 27 Haziran 2026, OpenAI o3 ise 26 Ağustos 2026 tarihinde tamamen kapatılacak.

Şirket, kaynaklarını daha güçlü olan GPT-5.5 serisine aktarırken, API kullanan geliştiriciler durumdan etkilenmeyecek.

Yapay zeka dünyasının öncü isimlerinden OpenAI, ChatGPT kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik kararlar aldı. Şirket, internet sitesi üzerinden yaptığı resmi açıklamada, klasik muhakeme modelleri olan OpenAI o3 ve GPT-4.5 sürümlerinin web ile mobil arayüzlerden kaldırılacağını duyurdu.

OpenAI’ın almış olduğu bu kararın arkasında, mühendislik çalışmalarını ve bilgi işlem gücünü tamamen yeni amiral gemisi GPT-5.5 serisine aktarma hedefi yatıyor. Şirket, kısıtlı kullanım oranlarına sahip eski yazılımları veda sürecine dahil ederek GPT-5.5 Instant, GPT-5.5 Thinking ve GPT-5.5 Pro modellerine daha fazla alan açmayı amaçlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, yapay zeka modellerinin ChatGPT platformundan tamamen temizleneceği takvim de netleşti. GPT-4.5 modeli için 30 günlük bir geçiş süreci belirlenirken, sistem 27 Haziran 2026 tarihinde tamamen çevrimdışı olacak.

OpenAI o3 için ise 90 günlük bir zaman tanındı ve vedanın gerçekleşeceği tarih 26 Ağustos 2026 olarak paylaşıldı. Belirtilen tarihlere kadar premium aboneler, ayarlar menüsünden ilgili modellere manuel olarak erişmeye devam edebilecek. Geliştiricileri sevindiren detay ise OpenAI API servisinin söz konusu karardan etkilenmeyecek oluşu. Yani geliştiriciler o3 ve GPT-4.5 modellerini API üzerinden çağırmayı sürdürebilecek.

GPT-5.5 Instant için yenilikler kapıda

OpenAI, güncel amiral gemisi serisinin parçası olan GPT-5.5 Instant sürümünde önemli tarz ve kalite iyileştirmelerine gitti. Yeni düzenlemeler sayesinde modelin yanıtları artık çok daha okunabilir, günlük konuşmalara uygun ve pratik yardım görevlerinde dengeli bir tempoya sahip hale getirildi. Özellikle gereksiz uzun veya çok fazla madde işareti barındıran metinlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Diğer taraftan, yapılan güncellemeyle birlikte “canvas” özelliği GPT-5.5 Instant ve GPT-5.5 Thinking modellerinde artık desteklenmeyecek. Yazma ve kodlama işlevleri, doğrudan sohbet ekranındaki yazı ile kod blokları aracılığıyla gerçekleştirilecek. Ücretli aboneler, canvas özelliğini emekliye ayrılma tarihine kadar eski modeller üzerinden sınırlı bir süre daha deneyimleyebilecek.