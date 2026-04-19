Grok nihayet PDF, Excel ve Word desteklerine kavuşuyor

Grok artık kullanıcıların yüklediği PDF, Excel ve Word dosyalarını saniyeler içinde analiz etme yeteneğine sahip.

Yeni özellik sayesinde araç, verileri işleyerek doğrudan indirilebilir PDF dosyaları oluşturabiliyor.

Şu anda Grok-4.3 Beta sürümünde test edilen yenilik, yakında genel kullanıma sunulacak.

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, Grok sohbet robotunun yeni 4.3 Beta sürümünde önemli bir özellik sunuyor. AI modeli artık metin üretmekle kalmayıp, aynı zamanda kullanıcıların sisteme yüklediği belgeleri derinlemesine analiz etme yeteneğine sahip oluyor.

Şimdilik test aşamasında olan bu yenilik ile birlikte kullanıcılar büyük veri setlerini içeren Excel tabloları ya da uzun PDF metinlerini anlamlı bir şekilde görüntüleyebilecek. Farklı dosya türlerini sıfırdan oluşturma özelliği, Grok’u profesyonel iş akışlarına entegre hale getirecek gibi görünüyor.

Grok artık sizin için belge hazırlıyor

Paylaşılan ekran görüntüsünde, yapay zekanın konuşma penceresi ve SpaceX ürünleri hakkında bir PDF oluşturma isteği yer alıyordu. Grok yaklaşık üç buçuk dakika düşündükten sonra konuyla ilgili eksiksiz bir dosya oluşturdu.

xAI’ın yapay zeka aracı ayrıca oluşturulan içeriğin kısa bir özetini de sunmaya başlıyor. Buna ek olarak dosyanın kendisi hakkında, sayfa sayısı boyutu gibi ayrıntılı bilgiler de sağlıyor.

Elon Musk bu yeni özelliğin henüz erken bir Beta sürümü olduğu konusunda uyardı. Yani özellikte istikrarsızlık olması ve sohbet robotunun tam olarak beklendiği gibi çalışmaması doğal. Yine de Musk’a göre bu yenilik, denemeye değer bir pratiklik vaat ediyor.

Farklı dosya türlerine gelen desteğin yanı sıra Grok-4.3 Beta ile birlikte başka yenilikler de geldi. Örneğin, yapay zeka modeli artık doğal olarak çok modlu ve ön uç yeteneklerinde iyileştirmeler içeriyor. Yani kullanıcılar bir ekran görüntüsü yükleyebiliyor ve model daha kullanıcı dostu bir arayüzle onu kopyalamak için kod yazabiliyor.