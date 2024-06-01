Xiaomi metal kaplamaya sahip 43 inç akıllı TV modelini duyurdu

Xiaomi yeni akıllı TV cihazıyla karşımıza çıktı. Şirket daha önce piyasaya sürdüğü Xiaomi TV A Pro 2025’in uygun fiyatlı bir sürümü olarak lanse ettiği Xiaomi TV A 43 FHD 2025 modelini duyurdu. Akıllı televizyon portföyünü genişletmeye devam eden şirket, yeni ürünüyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Geniş bir ürün yelpazesine ev sahipliği yapan Xiaomi pek çok kişinin bildiğinin aksine yalnızca akıllı telefon ve tablet üretimi yapmıyor, neredeyse her teknolojik segmentte ilgi çekici farklı cihazlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirketin yeni akıllı TV modeli de fiyat-performans çizgisinde öne çıkacak bir seçenek olmaya aday görünüyor. İşte cihazla alakalı ortaya çıkan tüm detaylar…

Xiaomi TV A 43 FHD 2025 özellikleri

Xiaomi TV A 43 FHD 2025 modeli metal kaplama detayıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Serinin önceki modellerine göre çok daha ince kenarlı bir tasarıma sahip olan televizyon, 43 inçlik büyük ekran deneyimi sunuyor. Bu ekranda 60 Hz yenileme hızı ve 1920×1080 piksel çözünürlük kalitesine yer veriliyor. Öte yandan cihazın Dolby Vision, DTS:X ve DTS Virtual:X destekli 8W hoparlörlerle geldiği vurgulanıyor.

178 derece görüş alanına sahip olan ürün, 1 milyar renk üretimi vaat ediyor. Cihazda bulunan Google TV işletim sistemi sayesinde kullanıcılar Netflix, YouTube, Amazon Prime Video ve benzeri platformlara pratik bir şekilde erişim sağlıyor. Öte yandan Xiaomi’nin yeni akıllı televizyonu daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmak adına Google Asistan desteği de barındırıyor.

Xiaomi TV A 43 FHD 2025 akıllı televizyon modeli 8 GB dahili belleğe ev sahipliği yapıyor. Bağlantı tarafında iki adet USB 2.0, bir Ethernet, bir AV ve iki tane HDMI girişi taşıyan ürün Chromecast üzerinden aktarım desteği sağlıyor. Öte yandan kullanıcıların cihazdaki ek hizmetlerden yararlanabilmesi adına CI+ modülü yer alıyor.

Xiaomi’nin 43 inçlik akıllı televizyonu şimdiden büyük bir ilgi görmeyi başardı. Şu anda cihazın resmi satış fiyatı henüz açıklanmasa da çok yakında ürünün raflarda boy göstermeye başlayacağı belirtiliyor. İlk olarak Çin pazarında satışa çıkması beklenen TV modelinin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik ne yazık ki belirsizliğini korumaya devam ediyor.