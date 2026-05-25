WWDC 2026 öncesi büyük ipucu: Apple’ın yapay zeka sitesi sızdırıldı

Apple, 8-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek WWDC 2026 etkinliğinde yapay zekaya odaklanacak.

Şirketin DNS sunucularında, bu yeniliklerin sergileneceği "genai.apple.com" adresi tespit edildi.

Bu sayfa henüz aktif olmasa da platformun mevcut Apple Intelligence sayfasını tamamlayacak şekilde üretken yapay zeka yeteneklerini listelemesi belirtiliyor.

Teknoloji devi Apple, bu yılki WWDC 2026 konferansında bir dizi yapay zeka yeniliğini kullanıcılarına tanıtmayı planlıyor. Ortaya çıkan son raporlara göre şirket, bu niyetini oldukça açık şekilde ortaya koyan bir internet sitesi kaydettirdi.

“genai.apple.com” alan adı sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Bağlantı aktif bir sayfaya yönlendirmese ve kullanışlılığı belirsizliğini korusa da bu keşif, önümüzdeki ayki etkinliğin şirket için gerçek bir “yapay zeka devrimi” olacağı beklentisini körüklüyor. Şirketin nihayet 2026 yılında verdiği sözleri yerine getirmesi bekleniyor.

WWDC 2026’dan neler bekleniyor?

WWDC 2026 etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni özellikler arasında bağlamı kavrayan ve kullanıcının ekranda ne olduğunu anlamasına yardımcı olan tamamen yenilenmiş Siri asistanı da yer alıyor. Uzun süredir beklenen bu yenilik, nihayet önümüzdeki geliştirici konferansında resmi olarak duyurulacak.

Bu yenilenmiş asistan hizmeti, Apple ve Google arasındaki bir ortaklığın sonucu olarak karşımıza çıkacak. Gemini tarafından güçlendirilen Siri, kullanıcılar için bir dizi pratik ayrıcalığı da beraberinde getirecek.

9to5Mac’e göre sesli iletişimdeki iyileştirmelere ek olarak söylentiler, metin etkileşimlerine ve konuşma geçmişine erişime olanak sağlayacak yeni bir Siri uygulamasının piyasaya sürüleceğine de işaret ediyor.

Ayrıca Apple’ın iOS 27 galerisinde gelişmiş yapay zeka destekli düzenleme araçlarını kullanıma sunmasını ve Siri’nin daha fazla yerel uygulamaya entegre edilmesi de beklenen yenilikler arasında yer alıyor.

Son olarak kaynaklar, yeni işletim sisteminin başka önemli iyileştirmeler de alacağını vurguluyor. Fakat bu konuda en kesin ayrıntılara ulaşmak için lansman gününü beklememiz gerekecek gibi görünüyor.