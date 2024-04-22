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    Windows 11’de Denetim Masası için yolun sonu yaklaşıyor

    Microsoft'un hazırladığı yeni Windows 11 güncellemesi ile birlikte Denetim Masası sayfasındaki bazı işlevler Ayarlar sayfasına taşınıyor.
    Windows 11 Denetim Masası sayfası

    Microsoft, yeni nesil işletim sistemi Windows 11 üzerinde yenilikler yapmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son gelişmelere göre şirket, Denetim Masası sayfasını yavaş yavaş Windows 11 yazılımından uzaklaştırmayı planlıyor.

    Kullanıcıların Başlat menüsü aracılığıyla erişim sağladığı Denetim Masası sayfası, internet ağını yönetmekten bilgisayarda yüklü olan programlara göz atmaya ve hatta arayüz üzerinde çeşitli özelleştirmelerde bulunmaya kadar birçok işlevi bir araya getiriyor. Fakat Microsoft’un aldığı son kararla birlikte bu sayfa artık daha modern ve sezgisel bir deneyime sahip olan Ayarlar sayfasına taşınmaya başlıyor.

    Windows 11, Denetim Masası sayfasının işlevselliğini azaltıyor

    Geçmişte çok daha kullanışlı ve geniş bir hizmet alanına sahip olan Denetim Masası, Windows 10 işletim sisteminde daha ne yazık ki eski önemini yavaş yavaş yitirmeye başlamıştı. Microsoft ekibi burada yer alan temel işlevleri Ayarlar uygulamasına taşırken, yeni Windows 11 güncellemeleri ile birlikte bu sayfanın artık çok daha geri planda kalacağı anlaşıldı.

    WindowsLatest’in haberine göre Microsoft’un bu hamlesi, şirketin karakter yönetimi ile ilgili yapacağı bir sonraki güncellemede daha belirgin hale geliyor. Çok yakında yayınlanması planlanan yeni Windows 11 güncellemesiyle beraber Yazı Tipleri yönetimini artık maalesef Denetim Masası üzerinden kontrol etmeniz mümkün olmayacak. Bunun yerine kullanıcılar direkt olarak Ayarlar sayfasında yer alan ilgili bölüme yönlendirilecek.

    Windows 11 Denetim Masası

    Yakında fişi çekilebilir

    Microsoft her ne kadar daha önce Denetim Masası sayfasını kullanıcılara sunmaya devam etme noktasında kararlı olduğunu ifade etse de ortaya çıkan son gelişmeler, bu sayfanın yakında pek de bir işlevi kalmayacağını, yani yavaş yavaş çürüyerek Microsoft’un fişini çektiği hizmetler arasında yerini alacağı görülüyor. Denetim Masasında bulunan çoğu işlevi Ayarlar sayfasına taşımaya başlayan şirket, bu sayede kullanıcı deneyimini daha iyi ve modern bir hale getirerek sistemle erişimi kolaylaştırmak istiyor.

    Denetim Masası sayfası şu anda her ne kadar Windows 11 kullanıcılarına sunulmaya devam edilen bir işlev olarak varlığını sürdürmeye devam etse de daha fazla kullanıcının Ayarlar sayfasındaki pratik deneyime alışmasıyla birlikte yakında bu sayfanın tümüyle ortadan kaldırılacağı düşünülüyor.

    Peki ya siz Microsoft’un almış olduğu bu kararla alakalı neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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