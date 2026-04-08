WhatsApp’ta kullanıcı adı dönemi resmen başladı: Nasıl alınır?

WhatsApp, kullanıcıların telefon numarası yerine benzersiz kullanıcı adlarıyla iletişim kurmasına olanak sağlıyor.

Uzun bir süredir test edilen bu özellik nihayet kararlı sürümde kullanıma sunuldu.

Kademeli olarak gerçekleştirilen dağıtım yakında tüm kullanıcılara ulaşmış olacak.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp nihayet kullanıcı adı özelliğini herkese açık hale getirdi. Uzun bir süredir test aşamasında olan kullanıcı adı özelliği nihayet iOS ve Android platformlarında kararlı sürümde karşımıza çıkmaya başladı.

Meta’nın bu hamlesi ile birlikte kullanıcılar artık başkalarıyla etkileşime girmek için telefon numaralarını paylaşmak zorunda kalmayacak. WhatsApp’ı adeta bir “sosyal ağa” dönüştürecek bu girişim, kullanıcıların güvenliğini üst bir seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.

WhatsApp’ta kullanıcı adı nasıl seçilir?

WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre WhatsApp uygulamasında kullanıcı adı belirleme süreci şu anda odlukça basit ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Fakat kullanıcıların bu noktada platform tarafından belirlenen bazı önemli kurallara uyması gerekiyor:

Seçilen isim, büyük ve küçük harfler dahil olmak üzere 3 ila 35 karakter uzunluğunda olmalıdır.

En az bir harf içermeli ve rakamlar da içerebilir.

“www.” ile başlayan veya “.com” gibi alan adı uzantılarıyla biten terimlerin kullanımı yasaktır.

Konuya ilişkin bir diğer önemli ayrıntı ise WhatsApp’ın Meta ekosistemiyle kapsamlı entegrasyona izin vermesi oluyor. Dolayısıyla da bir kullanıcı adının sahiplenilebilmesi için Instagram ve Facebook’ta kullanılabilir olması gerekiyor.

Kullanıcı adı bu ağlarda zaten kullanıcıya aitse, bu durumun Hesap Merkezi aracılığıyla onaylanması gerekiyor. WhatsApp ayrıca farklı sosyal ağlarda aynı tanımlayıcıyı kullanmanın yabancıların WhatsApp hesabınızı bulmasını kolaylaştırabileceği için hesaplarını birbirine bağlarken gizliliklerini dikkatlice değerlendirmeleri konusunda kullanıcıları uyarıyor.

Bu özellik kademeli olarak kullanıcılara sunuluyor

Meta’ya göre bu güncelleme, insanların platformda bağlantı kurma biçiminde önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Aynı zamanda kişisel telefon numarası paylaşmaya gerek kalmadan doğrudan iletişime olanak tanıyor.

Elbette ki tam istikrarı sağlamak adına şu anda yeni özelliğin dağıtımı kademeli bir şekilde gerçekleşiyor. Yani bu özelliğin dünya genelindeki tüm WhatsApp kullanıcılarına ulaşması ne yazık ki biraz zaman alabilir.

Fakat yine de bu özelliğin şu anda sizin için kullanılabilir olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bunun için kullanıcıların profil ayarlarına erişmesi gerekiyor. Burada ilk dağıtım aşamasına zaten dahil olanlar için özel bir seçenek yer alıyor.