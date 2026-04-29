Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Sosyal Medya

    Aile Bakanı çocukların dijital güvenliği için Meta heyetiyle görüştü

    Bakan Göktaş, Meta Küresel Güvenlik Direktörü Davis ile çocukların dijital dünyadaki güvenliğini üzerine Ankara'da görüştü.
    • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Meta'nın Küresel Güvenlik Direktörü Antigone Davis ve beraberindeki heyeti Ankara'da makamında kabul etti.
    • Gerçekleşen görüşmede, çocukların dijital ortamlarda maruz kalabileceği riskler, zorbalık, istismar ve mahremiyet ihlallerine karşı alınacak tedbirler ele alındı.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini artırmak adına yeni önlemler üzerinde çalışıyor. Son olarak Bakanlık, sosyal medya devi Meta’nın Küresel Güvenlik Direktörü Antigone Davis ve heyetiyle bir araya geldi.

    Yapılan görüşmede çocukların güvenli internet kullanımı üzerinde görüşme gerçekleştirildi. Bilindiği üzere yakın zaman önce 15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması Türkiye’de yasalaştı. Bunun üzerine Bakanlık, yeni mevzuatlara dair dijital platformlarla bilgi alışverişlerini de sıkılaştırdı.

    Görüşmenin detayları belli oldu

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Meta heyeti arasında Ankara’da gerçekleşen görüşmede dijital mecralardaki zorbalık, istismar, bağımlılık, mahremiyet ihlali ve zararlı içerikler gibi potansiyel tehditler değerlendirildi.

    Bu bağlamda sosyal medya hizmetlerinin çocuk güvenliği ile ilgili daha şeffaf ve sorumlu bir tutum sergilemesi gerektiği ifade edildi.

    Bakan Göktaş, çocukların güvenliği artırmak adına gerekli tedbirleri sıkılaştırdıklarını, fakat bu noktada dijital platformların da bu konuyu temel bir kriter olarak ele alması gerektiğini belirtti.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın Ankara’daki görüşmeye ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

    “Meta Küresel Güvenlik Direktörü Sn. Antigone Davis ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik.

    15 yaş altı çocuklarımıza yönelik sosyal medya düzenlememiz kapsamında; ebeveyn kontrol araçlarının etkinliğinin artırılması, yaş doğrulama sistemlerinin hayata geçirilmesi, zararlı içeriklere hızlı müdahale ve şikâyet süreçlerinin güçlendirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

    Çocuklarımızın dijital dünyada güvenliğini önceleyen yaklaşımımızın, teknoloji şirketleri nezdinde bağlayıcı bir sorumluluğa ve küresel bir harekete dönüşmesini temenni ediyorum.”

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.