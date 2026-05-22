WhatsApp’tan fotoğraf göndermeyi çok kolaylaştıracak yeni özellik

- WhatsApp, hem Android hem de iOS platformlarında sohbet içi dosya ekleme menüsünü tamamen yeniliyor.
- Yenilenen tasarım sayesinde kullanıcılar sohbet ekranından ayrılmadan son çekilen fotoğraflara ve videolara hızlıca erişebiliyor.
- Menünün alt kısmında yer alan 4x4 ızgara görünümü, medya paylaşım adımlarını azaltarak süreci hızlandırıyor.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşımını kolaylaştıracak yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor. WABetaInfo’nun haberine göre, Android Beta sürümünde test edilen özellik, artık iOS platformundaki kullanıcılara da ulaşmaya başladı.
Yapılan görsel değişiklikler sayesinde sohbet pencereleri kapanmadan galeriye hızlıca göz atmak mümkün hale geliyor. Geliştirici ekibin Android 2.25.37.4 Beta sürümünde yer verdiği yenilik, genişletilerek kararlı sürümlere taşınıyor. App Store üzerinden yayınlanan 26.19.75 kodlu iOS güncellemesi, özelliğin Apple ekosistemine de dahil edildiğini gösteriyor.
Platformlar arası sunulan yeni arayüz, hap şeklindeki temiz buton tasarımlarıyla göze çarpıyor. Paylaşım seçeneklerini daha düzenli hale getiren güncelleme, dosya gönderim adımlarını minimuma indiriyor.
Sohbet ekranı kapanmadan hızlı erişim imkanı
Yenilenen dosya ekleme menüsü, arka plandaki yazışmaları gizlemeden ortam dosyalarını inceleme şansı tanıyor. Halihazırda kullanıcılar “+” simgesine dokunarak fotoğraflara ulaşıyor ya da kamera ikonuna basarak anlık çekim yapabiliyordu.
Yeni sürümle birlikte sohbet çubuğundaki menüye ek bir giriş noktası daha kazandırılıyor. Sıvı Cam (Liquid Glass) tasarım diline uyum sağlayan akış, son çekilen görsellere anında erişim fırsatı veriyor.
4×4 ızgara düzeninde önizleme yapılabiliyor
Ekleme sayfasının alt kısmına konumlandırılan yeni galeri alanı, son fotoğrafları 4×4 boyutunda küçük resimler halinde listeliyor. Kullanıcılar listedeki görsellerden birine dokunarak doğrudan gönderim yapabiliyor ya da düzenleme ekranını açabiliyor. Sayfa aşağıya doğru kaydırıldığında ise tüm galeri görünümü açılarak klasik fotoğraf seçme penceresi aktif oluyor.