Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    WhatsApp’tan fotoğraf göndermeyi çok kolaylaştıracak yeni özellik

    WhatsApp, sohbet pencerelerini kapatmadan hızlı medya paylaşımına olanak tanıyan yeni özelliğini devreye alıyor.
    Reklam
    • WhatsApp, hem Android hem de iOS platformlarında sohbet içi dosya ekleme menüsünü tamamen yeniliyor.
    • Yenilenen tasarım sayesinde kullanıcılar sohbet ekranından ayrılmadan son çekilen fotoğraflara ve videolara hızlıca erişebiliyor.
    • Menünün alt kısmında yer alan 4x4 ızgara görünümü, medya paylaşım adımlarını azaltarak süreci hızlandırıyor.

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşımını kolaylaştıracak yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor. WABetaInfo’nun haberine göre, Android Beta sürümünde test edilen özellik, artık iOS platformundaki kullanıcılara da ulaşmaya başladı.

    Yapılan görsel değişiklikler sayesinde sohbet pencereleri kapanmadan galeriye hızlıca göz atmak mümkün hale geliyor. Geliştirici ekibin Android 2.25.37.4 Beta sürümünde yer verdiği yenilik, genişletilerek kararlı sürümlere taşınıyor. App Store üzerinden yayınlanan 26.19.75 kodlu iOS güncellemesi, özelliğin Apple ekosistemine de dahil edildiğini gösteriyor.

    Reklam

    Platformlar arası sunulan yeni arayüz, hap şeklindeki temiz buton tasarımlarıyla göze çarpıyor. Paylaşım seçeneklerini daha düzenli hale getiren güncelleme, dosya gönderim adımlarını minimuma indiriyor.

    Instagram, WhatsApp ve Facebook’ta Meta AI nasıl kapatılır?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Instagram, WhatsApp ve Facebook’ta Meta AI nasıl kapatılır?

    Sohbet ekranı kapanmadan hızlı erişim imkanı

    Yenilenen dosya ekleme menüsü, arka plandaki yazışmaları gizlemeden ortam dosyalarını inceleme şansı tanıyor. Halihazırda kullanıcılar “+” simgesine dokunarak fotoğraflara ulaşıyor ya da kamera ikonuna basarak anlık çekim yapabiliyordu.

    Yeni sürümle birlikte sohbet çubuğundaki menüye ek bir giriş noktası daha kazandırılıyor. Sıvı Cam (Liquid Glass) tasarım diline uyum sağlayan akış, son çekilen görsellere anında erişim fırsatı veriyor.

    whatsapp fotoğraf göndermeyi kolaylaştıracak yenilik
    WhatsApp fotoğraf göndermeyi kolaylaştıracak yenilik getiriyor. Kaynak: WABetaInfo

    4×4 ızgara düzeninde önizleme yapılabiliyor

    Ekleme sayfasının alt kısmına konumlandırılan yeni galeri alanı, son fotoğrafları 4×4 boyutunda küçük resimler halinde listeliyor. Kullanıcılar listedeki görsellerden birine dokunarak doğrudan gönderim yapabiliyor ya da düzenleme ekranını açabiliyor. Sayfa aşağıya doğru kaydırıldığında ise tüm galeri görünümü açılarak klasik fotoğraf seçme penceresi aktif oluyor.

    Reklam
    Ömer Faruk Doğan

    Ömer Faruk, en büyük ilgi alanı olan teknoloji tutkusunu, sadece bir tüketici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da devam ettiriyor. Şu ana kadar birçok teknoloji sitesinde editörlük yaptı ve içeriklerini Webmasto okuyucularıyla buluşturuyor.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.