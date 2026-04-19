WhatsApp’a “okuduktan sonra sil” seçeneği geliyor

WhatsApp, süreli mesajlar için yeni bir seçenek üzerinde çalışıyor.

"Okuduktan sonra sil" adlı yeni özellik sayesinde mesajlar, alıcı tarafından açıldıktan 5 dakika, 1 saat ya da 12 saat sonra otomatik olarak silinecek.

Bu yenilik şu anda Android Beta sürümünde test ediliyor.

WhatsApp halihazırda 24 saat, 7 gün ya da 90 gün gibi önceden tanımlanmış sürelerle geçici mesajlar ayarlamanıza olanak tanıyor. Fakat bu seçenekler, alıcının mesajı ne zaman okuduğunu dikkate almadan yalnızca gönderim zamanına dayanıyor. Platforma gelecek yeni özellik ile birlikte bu sınırlamanın aşılması planlanıyor.

Android için WhatsApp Beta uygulamasının 2.26.15.11 sürümü, özellikle de gizliliği iyileştirmeye ve geçici mesajları kontrol etmeye odaklanıyor. Güncellemenin en dikkat çekici özelliklerden biri de kendi kendini silen mesajların yönetimini daha da esnek hale getirmek için tasarlanmış “okuduktan sonra sil” adlı yeni bir seçenek oluyor.

WhatsApp süreli mesajlarda kuralları değiştiriyor

“Okuduktan sonra sil” zamanlayıcısının eklenmesiyle birlikte kullanıcılar mesajların alıcı tarafından okunduktan kısa bir süre sonra kaybolmasını seçebilecek. Bu da zamanlayıcının yalnızca mesaj açıldığında saymaya başlayacağı ve mesajların ne kadar süreyle görünür kalacağı konusunda daha hassas bir kontrol sağlayacağı anlamına geliyor.

WABetaInfo’dan gelen bilgilere göre yeni seçenekler arasında 5 dakikalık, 1 saatlik ve 12 saatlik aralıklar yer alıyor. Böylelikle WhatsApp uygulaması önceki modellere göre daha fazla özelleştirme olanağı sunuyor.

Bu yeni özelliğin çalışma şekli gönderici ve alıcıya göre farklılık gösteriyor. Göndericinin cihazında mesaj gönderildikten hemen sonra kaybolmaya başlarken, alıcının cihazında zamanlayıcı yalnızca mesaj okunduktan sonra başlıyor. Bu da mesajların görüntülenene kadar erişilebilir kalmasını, ama sonrasında sınırlı bir süre için erişilebilir olmasını sağlıyor.

Yeni özelliğe ek olarak WhatsApp geçici mesajları yönetmek için yenilenmiş bir arayüz üzerinde de çalışıyor. Platform bu sayede ayarları yapılandırmayı daha sezgisel hale getirmek ve kullanıcıların bunları tüm sohbetlere ya da belirli konuşmalara kolayca uygulayabilmelerini sağlamak istiyor.

Bu yenilik, özellikle de hassas bilgileri paylaşanlar için gizlilik açısından önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor. Mesajın okunmadan önce kaybolmasına neden olabilen geleneksel zamanlayıcıların aksine yeni sistem, içeriğin etkileşim anına kadar kullanılabilir kalmasını sağlıyor.

“Okuduktan sonra” özelliğinin şu anda geliştirme aşamasında olduğunu hatırlatmakta fayda var. Şu anda Android için WhatsApp Beta uygulamasında test edilen özelliğin ilerleyen haftalarda kararlı sürümle tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

