WhatsApp Plus özellikleri netleşti: Temalar, özel simgeler ve daha fazlası

Meta, WhatsApp kullanıcıları için tamamen yeni kişiselleştirme özellikleri sunan opsiyonel ücretli abonelik paketi üzerinde test çalışmalarına başladı.

WhatsApp Plus adını taşıyan sistem; özel temalar, zil sesleri, özel listeler ve yirmi adede kadar sabitlenmiş sohbet gibi yeniliklere odaklanıyor.

Şu an itibarıyla kısıtlı bölgelerde denenen özelliğin Avrupa fiyatının 2,49 euro olacağı tahmin edilirken, sistemin deneme amacıyla kullanıcılara ilk ay ücretsiz sunulacağı belirtiliyor.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcılara yepyeni kişiselleştirme imkanları sunacak ücretli abonelik paketini test etmeye başladı. “WhatsApp Plus” olarak isimlendirilen yeni sistem sayesinde platformun, geçmişte kalan ücretli dönemine çok daha farklı bir boyutta geri dönmeye hazırlandığı belirtildi.

Instagram ve Snapchat bünyesindeki benzer abonelik sistemlerini andıran WhatsApp Plus, şimdilik işlevsellikten ziyade tamamen kozmetik yeniliklere odaklanıyor. Geliştirilen özellik ile birlikte kullanıcılar, platformu kendi zevklerine göre şekillendirebilecek.

WhatsApp Plus, kullanıcılara alışılmışın dışında bir deneyim sunacak

WhatsApp Plus’ı satın alan kişiler özel simgelere, sohbet temalarına ve farklı zil seslerine erişim sağlayacak. Ayrıca standart sürümde yalnızca üç sohbetin sabitlenmesine izin verilirken, ücretli versiyonda sınır yirmiye çıkarılıyor.

Meta mühendisleri tarafından geliştirilen WhatsApp Plus servisi sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından tespit edilmişti. Konuyla ilgili TechCrunch sitesine konuşan bir Meta sözcüsü, test aşamasındaki özelliği resmen doğruladı.

Şirket yetkilisi, yeni paketi, deneyimini kişiselleştirmek isteyen kullanıcılara yönelik opsiyonel bir seçenek olarak tanımladı. Genişletilmiş sabitlenmiş sohbetler, özel listeler ve yeni temaların sunulacağını belirten yetkili, insanların gerçekten değerli bulacağı bir hizmet inşa etmek amacıyla sınırlı çapta testlere başladıklarını ifade etti. Geçtiğimiz yıl durum paylaşımlarına reklam eklemeye başlayan uygulamanın, reklamları kaldırma opsiyonunu WhatsApp Plus hizmetine dahil edip etmediğine dair herhangi bir detay paylaşılmadı.

WhatsApp Plus fiyatı ne kadar olacak?

Şirket fiyatlandırma konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak WABetaInfo raporlarına göre ücretli paketin Avrupa pazarında aylık 2,49 euro fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Pakistan pazarında ise rakamın 0,82 dolar seviyesinde seyredeceği söyleniyor. Aboneliğe kayıt olan kullanıcılara sistemi yakından denemeleri maksadıyla bir aylık ücretsiz hak verilecek.

WhatsApp Plus Türkiye fiyatı henüz belli değil. Karşılaştırmak için, Meta Verified (mavi tik) fiyatları 2026 itibarıyla ülkemizde platforma (web/mobil) bağlı olarak aylık yaklaşık 249,99 TL ile 279,99 TL arasında değişiyor.

Yaklaşık on yıl önce belirli bölgelerde senelik 1 dolar karşılığında hizmet veren WhatsApp, Facebook’un satın alımının ardından 2016 yılında tamamen ücretsiz hale gelmişti. Devam eden süreçte işletmelerin müşterilerine ulaşmasını sağlayan altyapıya ağırlık veren mesajlaşma devi, kendisine büyük bir gelir kaynağı yaratmayı başardı.

Meta’nın 2025 yılı dördüncü çeyrek gelir raporunda şirket kazançlarının yıldan yıla yüzde 54 artışla 801 milyon dolara ulaştığı aktarıldı. Büyümenin ağırlıklı olarak uygulama üzerinden sağlanan ticari etkileşimlerle desteklendiği paylaşıldı. Ek olarak dördüncü çeyrekte yıllık bazda 2 milyar dolarlık gelir oranının aşıldığı bildirildi.

Sınırlı pazarlarda erken test aşamasında olan yeni üyelik sisteminin, 3 milyarı aşkın kullanıcının sadece küçük bir bölümüne açılması planlanıyor.