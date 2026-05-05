Apple’ın yıllardır yapmadığı ekran altı yüz tanıma teknolojisini başka bir şirket yaptı

Metalenz şirketi, Android cihazlar için çentik ihtiyacını ortadan kaldıran ekran altı yüz tanıma teknolojisi Polar ID'yi duyurdu.

Sistem, polarize ışığı yakalayan özel metayüzeyler kullanarak sahte yüzleri ayırt ediyor ve ödeme yapacak kadar yüksek güvenlik sağlıyor.

Akıllı telefon üreticilerinin bu yeniliği benimsemesiyle beraber gelecekteki cihazlarda tam ekran tasarımlarının standart hale gelmesi öngörülüyor.

ABD’nin Boston şehrinde bulunan optik girişimi Metalenz, akıllı telefonlardaki çentik ve delik tasarımlarını tarihe karıştıracak yeni nesil ekran altı yüz tanıma teknolojisi Polar ID’yi resmen tanıttı. Yıllardır Apple’ın iPhone’larda kullanıma sunması beklenen ekran altı Face ID sistemini bir başka firma hayata geçirmiş oldu.

Apple yıllardır iPhone ekranlarının altına Face ID entegre etmeye çalışsa da henüz hedefine ulaşamadı. Android üreticileri ise güvenlik endişeleri sebebiyle bu teknolojiden uzak durmayı tercih ediyor. Los Angeles’ta düzenlenen Display Week etkinliğinde sahneye çıkan Metalenz, ezber bozan yeniliğiyle dengeleri değiştirdi.

Çentiksiz ve tam ekran deneyimi gerçeğe dönüşüyor

“Android Authority” sitesinin haberine göre, etkinlik kapsamında tanıtılan Polar ID Under Display sistemi, tamamen aktif bir OLED ekranın altında sorunsuz şekilde çalışıyor. Kullanıcılara çentiksiz veya deliksiz, kesintisiz bir görüntüleme deneyimi sunuluyor. Aynı zamanda sistem, ödeme işlemleri için gereken yüksek güvenlik standartlarını eksiksiz şekilde karşılıyor.

Metayüzeyler sayesinde üst düzey güvenlik sağlıyor

Geleneksel kamera modüllerinin yarattığı handikapları ortadan kaldıran şirket, metasurface (metayüzey) adı verilen son derece küçük ve düz optiklerden faydalanıyor. Polarize ışığı yakalayan söz konusu optikler, sahte kimlik doğrulama girişimlerinde sıfır kabul oranı sunarak güvenliği en üst düzeye çıkarıyor. Üstelik sinyal gücü, aktif bir OLED ekrandan geçerken dahi zayıflamıyor.

Günümüzdeki ekran altı kamera denemeleri genellikle kaba donanımlar ve düşük görüntü kalitesiyle hayal kırıklığı yaratıyordu. Apple’ın Dynamic Island tasarımında ısrar etmesinin ve Android markalarının ekran altı yüz tanıma sistemlerine mesafeli yaklaşmasının temelinde tam olarak bu sorunlar yatıyordu.

Yeni teknolojiyle birlikte Android telefon üreticileri, güvenlikten ödün vermeden tamamen çerçevesiz tasarım sunma imkanına kavuşacak. Şirketin fuardaki I-Zone alanında gerçekleştirdiği canlı gösterimde, açık bir telefon ekranı üzerinden sistemin anlık olarak çalıştığı kanıtlandı. Maliyet ve entegrasyon beklentilerinin karşılanması halinde akıllı telefonlardaki çentik devrinin yakın zamanda kapanması bekleniyor.