WhatsApp, Android telefonlar için Meta AI widget’ını tanıttı

WhatsApp yapay zekayı telefonunuzun ana ekranına getiriyor.

Meta AI sohbet robotu için yeni bir widget tasarlandı.

WhatsApp'ın yeni Meta AI widget'ı şu anda Android için Beta kullanıcılarıyla test ediliyor.

Merakla beklenen yeni widget'ın yakında tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

WhatsApp geliştirici ekibi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli olarak platforma yeni güncellemeler getiriyor. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması, bağlı olduğu ana şirketi tarafından geliştirilen Meta AI yapay zekasına dayalı yeni özellikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Şimdi ise sadece yapay zekalı sohbet robotlarına özel bir widget’a yer verildi. WhatSapp şu anda yalnızca Android telefonlarda test edilen Meta AI widget desteğini duyurdu. Bu ilgi çekici yenilik, yapay zeka sistemiyle etkileşimi daha basit ve hızlı bir hale getirmeyi vaat ediyor.

WhatsApp yeni Meta AI widget özelliğini test etmeye başladı

WhatsApp uygulamasının Android için Beta 2.25.6.14 sürümünde yeni Meta AI widget özelliğinin varlığı ortaya çıktı. Bu yeni widget’ın kullanımı son derece sezgisel ve basit görünüyor.

WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre kullanıcılar bu aracı seçerek mobil cihazının ana ekranı üzerinden Meta AI ile hemen sohbet başlatma olanağına ulaşacak. Etkileşimi başlatmak için metin alanına basit bir dokunuş yeterli olacak.

Meta AI widget’ı için birkaç alternatif seçenek karşımıza çıkacak. Bunlar arasında kamera fonksiyonu öne çıkacak. Kullanıcılar kamerayı kullanarak hızlıca bir görüntü çekebilecek ve Meta AI’dan görüntüdeki metni çevirme ya da karedeki belirli bir ürüne ilişkin ek bilgi edinme gibi işlemleri gerçekleştirmesini isteyebileyecek.

Bir diğer ilgi çekici seçenek ise ses modu olacak. Sesli etkileşim, Meta AI’nın Google Gemini’de olduğu gibi sesli asistana benzer bir rol üstlenmesini sağlayacak. Yapay zeka asistanı, sesli komut yoluyla kullanıcının sorduğu soruları yanıtlayabilecek ya da hızlıca önerilerde bulunabilecek.

Kullanıcılar ayrıca iki farklı konfigürasyon arasında seçim yapma imkanından yararlanabilecek. Kompakt versiyonda sadece çeşitli fonksiyonların ikonları gösterilecek. Alternatif olarak her mevcut seçenek hakkında daha fazla ayrıntı gösteren genişletilmiş bir sürüm de yer alacak.

WhatsApp uygulamasının yeni Meta AI widget özelliğinin şu an için sınırlı sayıda Beta test kullanıcısına açıldığını hatırlatmakta fayda var. Fakat çok yakında dikkat çeken bu yeni özelliğin genel kullanıma açılması bekleniyor.

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