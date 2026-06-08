Samsung Galaxy S27 Ultra, Google Pixel telefonlardan esinlenen bir tasarımla gelebilir

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Samsung, Galaxy S27 Ultra modeliyle birlikte yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü klasik dikey kamera tasarım dilini tamamen değiştirecek.

İddialara göre şirket, arka kamera modüllerini dikey yerine yatay bir şerit şeklinde konumlandıracak.

Bu sayede marka, cihazın iç yapısında batarya için ek bir alan açmayı amaçlıyor.

Bununla birlikte modelde, Apple'ın MagSafe teknolojisine benzer bir yerleşik şarj mıknatısı bulunacağı aktarılıyor.

Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon serisi, son 5 yıldaki en köklü dönüşümünü geçirecek gibi görünüyor. Ortaya çıkan son raporlar, şirketin Galaxy S21 Ultra modelinden bu yana devam ettirdiği görsel kimliğinden kopacağını bizlere işaret ediyor.

İddialara göre Samsung, gelecekteki tepe modelinde radikal bir mühendislik değişikliğine imza atacak. Dikey kamera hizalamasına veda edeceği öne sürülen markanın, tıpkı Google Pixel telefonlar gibi yatay bir kamera modülü sunacağı belirtiliyor.

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Galaxy S27 Ultra yepyeni bir kamera modülüyle geliyor

İddialara göre Samsung, kullanıcılarından gelen iki ısrarlı talebe nihayet kulak veriyor. Şirket, yerleşik manyetik şarj sisteminin uygulanması ve pil kapasitesinde gerçek bir artış için kolları sıvıyor.

Şimdiye kadar manyetik bağlantı kullanan kablosuz şarj ekosistemi, Samsung tarafından yalnızca temkinli yanıtlar alıyordu. Galaxy S25 ve Galaxy S26 serileri bu teknolojiyi desteklese de uyumluluk yalnızca özel resmi koruyucu kılıfların kullanımıyla sınırlıydı. Apple’ın MagSafe’ine eşit şartlarda rakip olabilecek, doğrudan akıllı telefon kasasına entegre edilmiş bir çözüm bulunmuyordu.

@kro_itnyang adlı X kullanıcısı tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung’un önceki nesillerde dahili manyetik halkayı kullanmasını engelleyen temel faktör, bileşen yerleşimiydi. Arka kamera modülünün klasik dikey hizalaması, dairesel indüksiyon devresinin kurulması gereken alanı tam olarak kaplıyordu. Ayrıca S Pen saklama mekanizmasıyla da alan kısıtlamalarını paylaşıyordu.

Bu fiziksel engeli aşmak için Samsung’un mühendislik ekibi, fotoğraf sensörlerini arka tarafın üst kısmına ortalanmış yatay bir düzene taşımayı değerlendiriyor. Bu düzen, Google’ın Pixel serisinde benimsediği görsel kimliği anımsatıyor. Ayrıca söz konusu strateji, cihazın kasasının ortasını boşaltarak manyetik devrenin doğrudan yerleştirilmesine olanak sağlıyor.

Galaxy S27 Ultra daha yüksek batarya sunacak

Aksesuarlarla bağlantı kurma avantajına ek olarak modüllerin yeniden düzenlenmesi ikinci bir avantaj daha sağlıyor. @Sawyergalox adlı X kullanıcısı, bileşenlerin konumunun değiştirilmesinin, cihazın pilini genişletmek için kullanışlı iç hacim sağladığını belirtiyor.

Önümüzdeki yılın amiral gemisi Galaxy S27 Ultra’nın, mevcut Galaxy S25 Ultra ve S26 Ultra‘da bulunan geleneksel 5.000 mAh’den, tahmini olarak 5.200 mAh ile 5.300 mAh arasında bir kapasiteye çıkması bekleniyor.

Yüksek yoğunluklu silikon-karbon bileşikli pilleri yaygın olarak kullanan Çinli rakiplerinin aksine, Güney Koreli şirketin geleneksel lityum iyon kimyasının istikrarını korumayı tercih ettiği aktarılıyor.