Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    Samsung Galaxy S27 Ultra, Google Pixel telefonlardan esinlenen bir tasarımla gelebilir

    Samsung'un gelecekteki amiral gemisi Galaxy S27 Ultra modelinde dikey kamera çizgisini bırakıp, Google Pixel telefonlara benzer bir tasarımı benimseyeceği iddia ediliyor.
    Reklam
    • Samsung, Galaxy S27 Ultra modeliyle birlikte yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü klasik dikey kamera tasarım dilini tamamen değiştirecek.
    • İddialara göre şirket, arka kamera modüllerini dikey yerine yatay bir şerit şeklinde konumlandıracak.
    • Bu sayede marka, cihazın iç yapısında batarya için ek bir alan açmayı amaçlıyor.
    • Bununla birlikte modelde, Apple'ın MagSafe teknolojisine benzer bir yerleşik şarj mıknatısı bulunacağı aktarılıyor.

    Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon serisi, son 5 yıldaki en köklü dönüşümünü geçirecek gibi görünüyor. Ortaya çıkan son raporlar, şirketin Galaxy S21 Ultra modelinden bu yana devam ettirdiği görsel kimliğinden kopacağını bizlere işaret ediyor.

    İddialara göre Samsung, gelecekteki tepe modelinde radikal bir mühendislik değişikliğine imza atacak. Dikey kamera hizalamasına veda edeceği öne sürülen markanın, tıpkı Google Pixel telefonlar gibi yatay bir kamera modülü sunacağı belirtiliyor.

    Reklam

    Galaxy S27 Ultra yepyeni bir kamera modülüyle geliyor

    İddialara göre Samsung, kullanıcılarından gelen iki ısrarlı talebe nihayet kulak veriyor. Şirket, yerleşik manyetik şarj sisteminin uygulanması ve pil kapasitesinde gerçek bir artış için kolları sıvıyor.

    Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra karşılaştırması: Yükseltmeye değer mi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra karşılaştırması: Yükseltmeye değer mi?

    Şimdiye kadar manyetik bağlantı kullanan kablosuz şarj ekosistemi, Samsung tarafından yalnızca temkinli yanıtlar alıyordu. Galaxy S25 ve Galaxy S26 serileri bu teknolojiyi desteklese de uyumluluk yalnızca özel resmi koruyucu kılıfların kullanımıyla sınırlıydı. Apple’ın MagSafe’ine eşit şartlarda rakip olabilecek, doğrudan akıllı telefon kasasına entegre edilmiş bir çözüm bulunmuyordu.

    @kro_itnyang adlı X kullanıcısı tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung’un önceki nesillerde dahili manyetik halkayı kullanmasını engelleyen temel faktör, bileşen yerleşimiydi. Arka kamera modülünün klasik dikey hizalaması, dairesel indüksiyon devresinin kurulması gereken alanı tam olarak kaplıyordu. Ayrıca S Pen saklama mekanizmasıyla da alan kısıtlamalarını paylaşıyordu.

    Samsung Galaxy S27 Ultra görünümü
    Kaynak: X / @kro_itnyang

    Bu fiziksel engeli aşmak için Samsung’un mühendislik ekibi, fotoğraf sensörlerini arka tarafın üst kısmına ortalanmış yatay bir düzene taşımayı değerlendiriyor. Bu düzen, Google’ın Pixel serisinde benimsediği görsel kimliği anımsatıyor. Ayrıca söz konusu strateji, cihazın kasasının ortasını boşaltarak manyetik devrenin doğrudan yerleştirilmesine olanak sağlıyor.

    Galaxy S27 Ultra daha yüksek batarya sunacak

    Aksesuarlarla bağlantı kurma avantajına ek olarak modüllerin yeniden düzenlenmesi ikinci bir avantaj daha sağlıyor. @Sawyergalox adlı X kullanıcısı, bileşenlerin konumunun değiştirilmesinin, cihazın pilini genişletmek için kullanışlı iç hacim sağladığını belirtiyor.

    Samsung Galaxy S27 Ultra görünümü
    Kaynak: X / @Sawyergalox

    Önümüzdeki yılın amiral gemisi Galaxy S27 Ultra’nın, mevcut Galaxy S25 Ultra ve S26 Ultra‘da bulunan geleneksel 5.000 mAh’den, tahmini olarak 5.200 mAh ile 5.300 mAh arasında bir kapasiteye çıkması bekleniyor.

    Yüksek yoğunluklu silikon-karbon bileşikli pilleri yaygın olarak kullanan Çinli rakiplerinin aksine, Güney Koreli şirketin geleneksel lityum iyon kimyasının istikrarını korumayı tercih ettiği aktarılıyor.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.