iPhone 18 Pro Max tasarım çizgileri netleşti: Radikal bir değişiklik olmayacak

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iPhone 18 Pro Max'in 163.4 mm yükseklik, 78 mm genişlik ve 8.75 mm kalınlık ölçülerine sahip olacağı iddia ediliyor.

Ortaya çıkan bu veriler, cihazın daha ince ya da daha uzun bir form faktörüne geçiş yapacağını iddia eden eski sızıntıları yalanlıyor.

Apple'ın tasarım konusunda radikal değişiklikler sunmayacağı, fakat donanım konusunda önemli iyileştirmeler yapacağı öne sürülüyor.

Apple tarafından yılın sonbahar döneminde piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 18 Pro Max cihazına dair ilk somut sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Ortaya çıkan son raporlar, amiral gemisi modelin beklenenin aksine radikal bir tasarım değişikliği sunmayacağı öne sürülüyor. Merakla beklenen cihazın boyutları ve gövde kalınlığı gözler önüne serildi.

Yakın zamanda ortaya çıkan sızıntılar, iPhone 18 Pro serisinin daha büyük boyutlarda geleceğine işaret ediyordu. Fakat son iddialara göre Apple’ın sıradaki üst düzey telefonu, mevcut amiral gemisi iPhone 17 Pro Max’e kıyasla oldukça az yenilik sunacak. Cihazın özellikle de tasarım konusunda benzer bir çizgide olacağı ifade ediliyor. İşte ayrıntılar…

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iPhone 18 Pro Max daha ince veya daha uzun olmayacak

Ice Universe’ün iddialarına göre iPhone 18 Pro Max modelinin özellikle de boyutlar açısından, mevcut iPhone 17 Pro Max ile neredeyse aynı olması bekleniyor. Söylentiler, akıllı telefonun önceki modelle aynı olan 8,75 mm kalınlığında olacağını bizlere gösteriyor.

Bununla birlikte yeni raporlar, akıllı telefonun daha uzun ve dar bir tasarıma sahip olabileceğine dair önceki söylentileri çürütüyor gibi görünüyor. Aslında boyutların değişmeden kalacağı, yüksekliğinin 163,4 mm ve genişliğinin 78 mm olacağı anlaşılıyor.

Yine de şimdilik bunun yalnızca bir iddiadan ibaret olduğunu, Apple tarafından resmi olarak doğrulanmadığını hatırlatmakta fayda var.

Geçtiğimiz aylarda Digital Chat Station, iPhone 18 Pro serisinin 5.000 mAh’ı aşan, özellikle 5.100 ile 5.200 mAh arasında bir batarya kapasitesine sahip olabileceğini iddia etmişti. Bu da Galaxy S26 Ultra’daki 5.000 mAh’lık bataryadan daha büyük olacak. Bununla birlikte mevcut amiral gemisi iPhone 17 Pro Max’in 4.823 mAh’lık bir bataryaya sahip olduğunu hatırlamakta fayda var.

Söylentilere göre akıllı telefonda 5G uydu iletişimi de yer alacak. Bu da mevcut Acil Durum SOS işlevine kıyasla daha ileri bir adım olsa da mevcut işlevin bazı sınırlamaları bulunuyor. iPhone 18 Pro Max’in ayrıca geleneksel kameralardan elde edilenlere benzer, daha profesyonel görünümlü fotoğraflar çekecek yeni değişken diyaframlı kameraya sahip olması bekleniyor.

Yine de iPhone 18 Pro serisi ile ilgili tüm detayları en net olarak Eylül ayında gerçekleşmesi beklenen resmi lansman etkinliğinde öğrenebileceğiz. Bununla birlikte Apple, 8 Haziran’da WWDC 2026 geliştirici konferansında yeni duyurularla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Son olarak kısa süre önce iPhone 18 Pro’nun tasarımı ve renk seçenekleri gözler önüne serildi. Cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağına ilişkin ayrıntı bilgiler paylaşıldı.