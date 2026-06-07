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    Türkiye’deki Samsung Galaxy A25 kullanıcıları için One UI 8.5 müjdesi

    Samsung, Güney Kore'den sonra Türkiye'de de Galaxy A25 modeli için kararlı One UI 8.5 güncellemesini yayınladı.
    Galaxy A25
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    • Samsung, Galaxy A25 modeli için kararlı One UI 8.5 güncellemesini global olarak dağıtmaya başladı.
    • Küresel dağıtımın ilk duraklarından biri de Türkiye oldu.
    • Türkiye'deki kullanıcılar için sunulan güncelleme, A256EXXUCEZE6 yapı numarası ve yaklaşık 2.7 GB'lık bir dosya boyutuyla karşımıza çıkıyor.

    One UI 8.5 güncellemesi son olarak Samsung Galaxy A25 modeline sunulmaya başlandı. Ortaya çıkan son raporlar, Güney Koreli teknoloji devinin Android 16 tabanlı yeni yazılımının, Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde kullanıcılarla buluştuğunu bizlere gösteriyor.

    Geçen yılın Mayıs ayında Android 15 güncellemesine kavuşan Galaxy A25, daha sonra One UI 8 ve nihayet en son güncellemeye ulaştı. Samsung’un fiyat-performans odaklı akıllı telefon modeli, ilgi çekici ve işlevsel yeni özelliklerini artık bu cihaz kullanıcıları için de sunuyor. İşte detaylar…

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    Galaxy A25 kullanıcıları yeni özelliklere ulaştı

    Bilindiği üzere Galaxy A25 cihazı için şimdiye kadar One UI 8.5 güncellemesi yalnızca Güney Kore ile sınırlıydı. Şimdi şirket nihayet anavatanı dışındaki diğer bölgelere de güncel yazılımı dağıtmaya başladı.

    @Alfaturk16 adlı X kullanıcısına göre güncellemenin global sürümü ilk kez cihazın Türkçe versiyonunda ortaya çıktı. Yaklaşık 2.7 GB boyutundaki yazılım, aşağıdaki gönderide de görebileceğiniz gibi, ürün yazılımı sürümünü A256EXXUCEZE6 olarak değiştiriyor.

    Galaxy A25 kullanıcıları yeni özelliklere ulaştı
    Kaynak: X / @Alfaturk16

    One UI 8.5 güncellemesi, yarı saydam bulanıklık efektleri ve uygulamalar içindeki alt çubuklar için yüzer bir tasarımla yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzüne ev sahipliğinde bulunuyor.

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    Bunun yanı sıra özelleştirilebilir Hızlı Panel, kısmi ekran kaydı, doğrudan sesli mesaj, Kamera uygulamasında daha fazla filtre ve Apple AirDrop uyumluluğu gibi yeni özelliklerin yanı sıra Hava Durumu uygulamasında polen bilgileri de bulunuyor.

    Güncelleme genellikle OTA üzerinden otomatik olarak yayınlanıyor. Fakat “Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve yükle” adımlarını sırasıyla takip ederek güncellemeyi alıp almadığınızı manuel olarak da kontrol edebilirsiniz.

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    Samsung Galaxy A25 5G özellikleri

    • Boyutlar: 167,7 x 77,7 x 8,5 mm
    • Ağırlık: 210 gram
    • Ekran: HD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç TFT ekran
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6300+
    • RAM kapasitesi: 4 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 64 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği
    • Selfie kamerası: 5 MP ön kamera (f/2.2)
    • Arka kamera: 50 MP ana lens (f/1.8) ve 2 MP sensörlü (f/2.4) ikincil lens
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth ve USB-C bağlantısı
    • Batarya kapasitesi: 5.000 mAh pil

    Son olarak Galaxy A25’in kutusundan Android 14 ve One UI 6 arayüzüyle çıktığını hatırlatmakta fayda var.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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