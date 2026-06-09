WhatsApp 30 Kasım’dan itibaren eski iPhone’larda çalışmayacak

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WhatsApp, 30 Kasım 2026'dan itibaren iOS 15.5'ten daha eski sürümlere desteğini kesecek.

Bu durum hem bireysel kullanıcıları hem de WhatsApp Business altyapısını etkileyecek.

Kısıtlamadan etkilenecek cihazlar arasında ise iPhone 6S, iPhone 7 serisi ve 1. nesil iPhone SE modelleri yer alıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, yıl sonlarına doğru bazı eski iPhone modellerine yönelik desteğini tamamen kesecek. Ortaya çıkan son raporlar, platformun modern özelliklere sahip olması ve API entegrasyonlarını sürdürebilmesi adına işletim sistemi gereksinimlerini yukarı çektiğine işaret ediyor.

WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre Meta’nın sahibi olduğu uygulama, 30 Kasım 2026 tarihinden itibaren iOS 15 kullanıcılarına veda edecek. Platformu kullanmaya devam edebilmek için en az iOS 15.5 sürümüne sahip olmanız gerekecek. İşte detaylar…

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Hangi iPhone’lar için WhatsApp desteği kesiliyor?

30 Kasım tarihinden itibaren 5 eski iPhone modelinin güncellenmediği takdirde WhatsApp’a artık erişemeyeceği belirtiliyor. Üstelik bu durum uygulamanın yalnızca standart sürümünü değil, aynı zamanda Business kullanıcılarını da etkileyecek.

Ortaya çıkan raporlara göre 30 Kasım’dan itibaren aşağıdaki iPhone modelleri için WhatsApp desteği kesilecek:

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

Birinci nesil iPhone SE

Eski işletim sistemlerine verilen desteğin sonlandırılması kararı, yeni araçların geliştirilmesini sağlamaya yönelik stratejik bir hamlenin parçası olarak karşımıza çıkıyor. Zira daha modern özelliklerin çoğu, Apple’ın işletim sisteminin daha yeni sürümlerinde bulunan API’lere bağlı çalışıyor.

WhatsApp, uygulamanın kararlı sürümünü kullanan kullanıcılara yakında uyarı göndermeye başlayacak. Halihazırda iOS 15 sürümünü kullananların en son sürüm olan iOS 15.5’e güncellemeleri önerilecek.

Cihazlarını güncellemeyen ya da güncelleyemeyen kullanıcılar ise artık ne yazık ki WhatsApp’a erişim sağlayamayacak. Bu kullanıcıların platforma ulaşabilmek için tek seçeneği, yeni bir akıllı telefon satın almaları olacak.