Meta Quest 3 ve 3S fiyatlarına zam geldi: İşte güncel rakamlar

Reklam

Meta Quest 3 ve 3S modellerine dünya genelinde zam yaptı.

Quest 3 modeli 70 dolar, 3S ise 30 dolarlık bir fiyat artışına uğradı.

Meta, yüksek donanım maliyetleri yüzünden böyle bir karar almak zorunda kaldıklarını bildirdi.

Dünya genelinde adeta bir kaosa dönen bellek krizi sanal gerçeklik gözlüğü pazarını bile etkiledi. Teknoloji devi Meta, bugün itibarıyla Meta Quest 3 ve 3S modelleri için ani bir fiyat artışı uygulamaya başladı. 19 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde duyurulan yeni fiyat listesi, şirketin VR cihazlarının dünya genelinde zamlandığını bizlere gösteriyor.

Meta’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, yüksek performanslı VR donanımlarının üretim maliyetlerinin ciddi bir şekilde arttığının altı çizildi. Şirketin yazılım, donanım ve destek kalitesini sürdürülebilir kılmak adına fiyat artışına gittiği kaydedildi.

Reklam

Meta Quest 3 serisi fiyat listesi

GameInformer’ın haberine göre bugünden itibaren dünya genelinde Meta Quest 3 ve 3S fiyatları zamlanıyor. Mark Zuckerberg liderliğindeki şirketin VR cihazlarının güncel fiyat etiketleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Model Eski fiyatı Yeni fiyatı Zam miktarı Meta Quest 3S (128 GB) 329 dolar 359 dolar 30 dolar Meta Quest 3S (256 GB) 439 dolar 469 dolar 30 dolar Meta Quest 3 (512 GB) 549 dolar 619 dolar 70 dolar

Görüldüğü gibi en bariz fiyat değişikliği, Meta Quest 3 modelinde gerçekleşiyor. 70 dolarlık bir zam alan ürün, artık 619 Euro’dan tüketicilere hitap edecek. Quest 3S cihazlarında ise 30 dolarlık bir zam görülüyor.

Aşağıda yer alan tabloda, her coğrafi bölge için beklenen yeni Meta Quest 3 serisi fiyatlarını detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz:

Meta yükselen üretim maliyetlerini işaret ediyor

Meta’ya göre bu zam kararı, donanım üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle gerekli hale geldi. Şirket, fiyat artışı hamlesini şu şekilde duyurdu:

“Yüksek performanslı VR donanımının üretim maliyetlerinin önemli ölçüde artması nedeniyle bu değişiklikleri yapmaya karar verdik. Özellikle de bellek yongaları olmak üzere kritik bileşenlerin küresel fiyat artışı, sanal gerçeklik de dahil olmak üzere neredeyse tüm tüketici elektroniği kategorilerini etkiliyor. Quest platformundan beklediğiniz donanım, yazılım ve destek kalitesini sunmaya devam edebilmek için fiyatlandırmamızı ayarlamak zorundayız.”