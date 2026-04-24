OPPO Find X9 Ultra parçalara ayrıldı: İşte mühendislik sırları

Bir YouTuber, OPPO'nun yeni amiral gemisi Find X9 Ultra modelini parçalarına ayırma (teardown) videosu yayınladı.

Cihazın en dikkat çeken bileşeni, silikon-karbon teknolojisi sayesinde gövde kalınlığını yükseltmeden yüksek kapasite sağlayan 7.050 mAh'lik geniş bataryası oldu.

Şirket ayrıca dev kamera sensörlerini sığdırmak için anakart üzerinde özel delikli bir tasarım uyguladı.

Bu hafta resmi olarak piyasaya duyurulan amiral gemisi OPPO Find X9 Ultra modeli parçalara ayrıldı. Bir YouTuber tarafından incelenen akıllı telefonun devasa kamera modülleri ve yüksek kapasiteli bataryasının nasıl kompakt bir gövdede birleştirildiği gözler önüne serildi.

WekiHome adlı bir YouTube kanalı tarafından yayınlanan video, performans canavarı telefonun iç yapısına dair merak edilen tüm detayları ortaya çıkarıyor. İşte ayrıntılar…

OPPO Find X9 Ultra’nın özel anakart tasarımı görüntülendi

En büyük teknik zorluk, kasa kalınlığından ödün vermeden devasa sensörleri entegre etmekti. OPPO bunu başarmak için bir akıllı telefonda şimdiye kadar görülen en büyük delikli alana sahip bir anakart kullandı. Bu tasarım, iki periskop modülü de dahil olmak üzere sensörlerin yapının içine “dalmasına” ve anında ısı dağılımı için doğrudan buhar odasına temas etmesine olanak tanıyor.

Cihaz 7.050 mAh’lik silikon-karbon piliyle etkileyici bir performans sergiliyor. Bu yüksek yoğunluklu teknoloji, önceki modele kıyasla yaklaşık 1.000 mAh’lik bir artış sağlıyor. Aynı zamanda kompakt kalınlığını da korumayı başarıyor. Sistem, pili yüzde 1’den yüzde 100’e sadece 45 dakikada şarj edebilen 100W hızlı şarjı destekliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci dahili olarak gelişmiş termal koruma özelliğine sahip. Geleneksel grafit levhalara ek olarak şirket, faz değişimli termal macun kullanıyor. Bu yenilikçi çözüm, 8K kayıt sırasında veya uzun süreli zorlu oyun seanslarında sıcaklık artışlarını geciktirerek daha uzun süre istikrarlı performans sağlıyor.

Cihazın sağlamlığı, yüksek basınçlı su jetlerine ve suya batmaya karşı tam koruma sağlayan IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla daha da güçlendiriliyor. BOE tarafından üretilen 2K OLED ekran, 144 Hz panel altında 3600 nit parlaklık sunuyor. Bu gelişmişlik seviyesi OPPO Find X9 Ultra’nın yalnızca güçlü değil, aynı zamanda iç mühendisliğin bir harikası olduğunu gösteriyor.

OPPO Find X9 Ultra özellikleri

Ekran: 3168 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 6,78 inç düz OLED ekran, 144 Hz’e kadar yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB LPDDR5x RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.1 depolama alanı

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 200 MP Sony LYTIA 901 sensörlü ana lens (f/1.5, 1/1.12″, OIS), 50 MP Sony LYTIA 600 sensörlü ultra geniş açılı lens (f/2.0, 1/1.95″), 200 MP OmniVision OV52A sensörlü periskop telefoto lens (f/2.2, 1/1.28″, OIS, 3x optik zoom) ve 50 MP Samsung ISOCELL JNL sensörlü periskop telefoto lens (f/3.5, 1/2.75″, OIS, 10x optik zoom)

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC ve IP68/IP69/IP69K sertifikaları

Batarya kapasitesi: 7.050 mAh kapasiteli pil, 100W kablolu veya 50W kablosuz şarj desteği

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzü