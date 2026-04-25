10.000 mAh bataryalı Redmi Note 17 Pro Max iddialı geliyor

Redmi Note 17 Pro Max'in henüz geliştirme aşamasında olan MediaTek Dimensity 7500 çipiyle gelmesi bekleniyor.

Cihazda 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,9 inç OLED ekran yer alacak.

İddialara göre telefon, 100W hızlı şarjlı 10.000 mAh bataryayla çalışacak.

200 MP ana kamera sunacak model, Android 17 tabanlı HyperOS 4 ile açılacak.

Xiaomi’nin yeni performans canavarı Redmi Note 17 Pro Max modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı. “Chicago” kod adıyla geliştirme süreci devam eden orta segment akıllı telefon modeli, iddialı donanımıyla dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Merakla beklenen yeni Xiaomi telefonu amiral gemisi cihazlarla rekabet edecek. Devasa bataryasıyla öne çıkacak telefon, güçlü işlemcisi ve kamera setiyle de fark yaratacak gibi görünüyor.

Redmi Note 17 Pro Max’ten neler bekleniyor?

NotebookCheck tarafından aktarılan bilgilere göre Redmi’nin yeni üst düzey telefonu, halen geliştirme aşamasında olan MediaTek Dimensity 7500 (MT6881) yonga seti ile birlikte gelecek. Ayrıca HyperOS’ta bulunan veriler, çok yönlü olarak kabul edilen bir kurulumda 200 MP’lik bir ana kameranın varlığını doğruladı.

Peformans canavarı cihazın 1.5K çözünürlüklü 6,9 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Bu ekranın 120 Hz yenileme hızı destekleyeceği ileri sürülüyor. 8 GB veya 12 GB RAM’le gelmesi beklenen telefon, 512 GB’a kadar dahili depolama alanı sağlayacak.

Redmi Note 17 Pro Max cihazının 20 MP ana kameranın yanı sıra 8 MP’lik bir ultra geniş açılı lense sahip olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte cihazın ön kısımda selfie ve görüntülü sohbetler için 32 MP’lik bir lens barındıracağı vurgulanıyor.

İddialara göre Redmi Note 17 Pro Max modeli 10.000 mAh civarında kapasiteye sahip yüksek kapasiteli bir pil sunacak. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 17 işletim sistemini temel alan HyperOS 4 arayüzüyle çalışmaya başlayacak.

Yeni Redmi modelinin dahili kod adı “Chicago” olarak ortaya çıktı. Model numarası ise A16U olarak belirtiliyor. Fakat cihaz henüz sertifikasyon sürecine başlamadı. Bu da lansman etkinliğine hala zaman olduğu anlamına geliyor.

Cihazla alakalı hala birçok ayrıntı belirsizliğini korumaya devam ediyor. Performans canavarı telefonun TENAA ya da FCC veritabanlarında göründükten sonra daha net ayrıntılar sunması bekleniyor.

Redmi Note 17 Pro Max’in muhtemel özellikleri

Ekran: 1.5K çözünürlüğe sahip 6,9 inç OLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 7500

RAM kapasitesi: 8 GB veya 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası. 32 MP ön kamera

Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens ve 8 MP sensörlü ultra geniş açılı lens

Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth ve NFC

Batarya kapasitesi: 100W şarj destekli 10.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 17 tabanlı HyperOS 4 arayüzü