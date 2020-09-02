Anasayfa Teknoloji Vergi değişikliği App Store'u da vurdu
HaberlerTeknoloji
Son güncelleme:

Vergi değişikliği App Store’u da vurdu

App Store'daki uygulama ücretleri vergi oranlarına göre düzenlenecek.

Berat Latif
Berat Latif

Apple‘ın yaptığı yeni açıklamaya göre önümüzdeki günlerde App Store‘daki uygulama fiyatları vergi oranlarına uygun olarak düzenlenecek. Bunun sonucu olarak uygulamalar ve uygulama içi satın almalar daha pahalı hale gelecek. Pek çok ülkede yapılacak olan bu düzenlemede göz önüne alınacak vergiler şöyle:

  • Türkiye: %7.5 dijital hizmet vergisi ve %18 katma değer vergisi.
  • Şili: %19 katma değer vergisi.
  • Meksika: %16 katma değer vergisi.
  • Suudi Arabistan: %15 katma değer vergisi.

Apple’ın belirttiğine göre uygulama geliştiricileri bu değişiklik dolayısıyla satışlardan elde ettiği gelirlerde değişiklik görebilecek. Geliştiricileri Apple’ın sitesinden fiyatlandırma tablolarını takip ederek fiyat değişikliklerine karşı kendilerini hazırlayabilecekler. Yayıncılar ise fiyatlarda değişiklik yapma veya fiyatları aynı halinde bırakma hakkına sahip olacaklar.

App Store fiyatları Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşmiş Krallık’ta da düzenlemeye tabi olacak, fakat değişiklikler satış fiyatlarına yansımayacak. Bu ülkelerde uygulanacak olan değişikler ise şöyle:

  • Almanya: Katma değer vergisi %19’dan %16’ya inecek.
  • Fransa: %3 dijital hizmet vergisi ve %22 katma değer vergisi.
  • İtalya: %3 dijital hizmet vergisi ve %22 katma değer vergisi.
  • Birleşik Krallık: %2 dijital hizmet vergisi ve %20 katma değer vergisi.
KAYNAKMacRumors

Webmasto'ya abone olun!

Webmasto'ya abone olun; haftalık içerik özetleri, özel dosyalar, raporlar, faydalı ipuçları ve daha fazlasını e-posta yoluyla size gönderelim.

Takip Edin

2,428BeğenenlerBeğen
526TakipçilerTakip Et
3,121TakipçilerTakip Et

Haberler

Teknoloji

Amazon’un yeni fitness cihazı “Halo” ses tonunuzdan ruh halinizi anlıyor

Zeynep Yaprak Demirtaş - 0
Günümüzde birçok teknoloji ürünü, takip cihazı ve akıllı cihaz kalp ritimlerini ölçmek için EKG araçları kullanıyor. Fakat Amazon'un yeni çıkardığı fitness takip...
Devamını oku
İnternet

Microsoft’tan deepfake tespiti sağlayan yazılım

Berat Latif - 0
ABD başkanlık seçimlerinin yaklaşması ile birlikte internette yayılan sahte haberlerin sayısı da gittikçe artıyor. Bu sahte haberleri yayma yöntemlerinden biri olan deepfake, herhangi birinin...
Devamını oku
Sosyal Medya

Twitter artık “Neden TT oldu?” sorusunun cevabını verecek

Berat Latif - 0
Twitter popüler olan konuların ne olduğunu ve neden popüler hale geldiğini daha anlaşılır hale getirmek için sabitlenmiş tweet'ler göstermeyi planlıyor. Bu yeniliğin amacı popülerlik...
Devamını oku
Teknoloji

Vergi değişikliği App Store’u da vurdu

Berat Latif - 0
Apple'ın yaptığı yeni açıklamaya göre önümüzdeki günlerde App Store'daki uygulama fiyatları vergi oranlarına uygun olarak düzenlenecek. Bunun sonucu olarak uygulamalar ve uygulama içi satın...
Devamını oku

İlgili İçerikler

İnternet

Google Haritalar artık trafik lambalarını da gösterecek

Zeynep Yaprak Demirtaş - 0
Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı Google Haritalar'da trafik lambalarını gösterme özelliği an itibariyle kullanıma sunulmaya başlandı. İlgili özelliğin şimdilik harita üzerindeki kavşaklarda sadece bir trafik lambası...
Devamını oku
Teknoloji

Google Fotoğraflar’ın iOS sürümüne yeni video düzenleme araçları geldi

Zeynep Yaprak Demirtaş - 0
Google Fotoğraflar'ın iOS sürümüne gelen yeni güncellemelerle artık videolar düzenlenebilecek, kırpılabilecek ya da pozlandırma, kontrast ve canlılık ayarları gibi değişiklikler yapılabilecek.Bu yeni...
Devamını oku
Teknoloji

iPhone 12 koyu mavi renk seçeneği ile gelebilir

Berat Latif - 0
Yeni çıkan bir habere göre Apple'ın yeni modeli iPhone 12 yeni bir renk seçeneği ve yeni özellikler ile çıkacak. Ocak ayında çıkan bir söylenti...
Devamını oku
Teknoloji

Google’dan Android tabletler için yeni çocuk modu: Kids Space

Zeynep Yaprak Demirtaş - 0
Google tamamen çocuk dostu ve ebeveynler tam kontrol sağlayan yeni kullanım modu Kid Space'i duyurdu. İlk olarak Lenovo'nun yeni tableti M10 HD GEN...
Devamını oku
Sosyal Medya

Çin’in yeni yönetmeliği TikTok’un satışını engelleyebilir

Zeynep Yaprak Demirtaş - 0
Yeni yönetmeliğe göre Pekin merkezli ByteDance firması, popüler video platformu TikTok'u satışa sunmak için lisansa ihtiyaç duyabilir.The New York Times'ın haberine göre,...
Devamını oku

Kategoriler

Konular

WebMasto

© 2020 Kutola Limited | WebMasto | Her hakkı saklıdır.