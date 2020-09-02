Vergi değişikliği App Store’u da vurdu

Apple‘ın yaptığı yeni açıklamaya göre önümüzdeki günlerde App Store‘daki uygulama fiyatları vergi oranlarına uygun olarak düzenlenecek. Bunun sonucu olarak uygulamalar ve uygulama içi satın almalar daha pahalı hale gelecek. Pek çok ülkede yapılacak olan bu düzenlemede göz önüne alınacak vergiler şöyle:

Türkiye : %7.5 dijital hizmet vergisi ve %18 katma değer vergisi.

: %7.5 dijital hizmet vergisi ve %18 katma değer vergisi. Şili: %19 katma değer vergisi.

%19 katma değer vergisi. Meksika: %16 katma değer vergisi.

%16 katma değer vergisi. Suudi Arabistan: %15 katma değer vergisi.

Apple’ın belirttiğine göre uygulama geliştiricileri bu değişiklik dolayısıyla satışlardan elde ettiği gelirlerde değişiklik görebilecek. Geliştiricileri Apple’ın sitesinden fiyatlandırma tablolarını takip ederek fiyat değişikliklerine karşı kendilerini hazırlayabilecekler. Yayıncılar ise fiyatlarda değişiklik yapma veya fiyatları aynı halinde bırakma hakkına sahip olacaklar.

App Store fiyatları Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşmiş Krallık’ta da düzenlemeye tabi olacak, fakat değişiklikler satış fiyatlarına yansımayacak. Bu ülkelerde uygulanacak olan değişikler ise şöyle: