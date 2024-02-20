Uygun fiyatlı katlanabilir telefon: ZTE Libero Flip tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

ZTE yeni katlanabilir telefonunu piyasaya duyurdu. Şirket, ilk dikey olarak katlanabilen cihazını tanıttı. Samsung tarafından geliştirilen Galaxy Z Flip 5 cihazına rakip olacak ZTE Libero Flip, etkileyici tasarımı ve iddialı özellikleriyle beğeni topladı.

5G bağlantı desteği ile karşımıza çıkan katlanabilir ZTE telefonu şimdiden ilgi odağı haline gelmiş durumda. Uygun fiyatlı katlanabilir telefon arayanlar için ideal bir seçenek olacak cihaz, Qualcomm imzalı Snapdragon 7 Gen 1 çipinden güç alarak yüksek performanslı bir deneyime odaklanıyor.

ZTE Libero Flip özellikleri

Ağırlık: 214 gram

214 gram Dahili ekran: 2.790 x 1.188 çözünürlüklü 6,9 inç dahili OLED ekran

2.790 x 1.188 çözünürlüklü 6,9 inç dahili OLED ekran Harici ekran: 466 x 466 çözünürlüklü harici 1,43 inç OLED ekran

466 x 466 çözünürlüklü harici 1,43 inç OLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 RAM kapasitesi: 6 GB RAM

6 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB depolama

128 GB depolama Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Bağlantı: Bluetooth 5.2, 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz, parmak izi sensörü

Bluetooth 5.2, 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz, parmak izi sensörü Batarya kapasitesi: 33 watt hızlı şarj destekli 4.310 mAh pil

33 watt hızlı şarj destekli 4.310 mAh pil İşletim sistemi: Android 13

Dikkat çekici bir tasarıma ev sahipliği yapan ve oldukça şık bir görünüm sunan ZTE Libero Flip, 2790 x 1188 piksel çözünürlük kalitesine sahip 6,9 inç dahili ekranla geliyor. Buna ek olarak cihazda 1,43 inç boyuta sahip harici bir panel yer alıyor. Bu panel, akıllı saati anımsatan şekilde dairesel bir görünümle geliyor. Buradan kullanıcıların müzik kontrolü ve benzeri hızlı kısayollara ulaşmalarına imkan sağlanıyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 1 çipinden güç alan bütçe dostu katlanabilir telefon modeli 6 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanıyla karşımıza çıkıyor. Ön tarafta 16 MP’lik bir selfie kamerası sunan model, arkada ise 50 MP ana kamera ve 2 MP’lik bir derinlik sensörüyle etkileyici bir mobil fotoğrafçılık deneyimine kapı aralıyor.

Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemiyle çalışmaya başlayan cihaz, 33 watt hızlı şarj desteğine sahip olan 4.310 mAh pil kapasitesiyle kullanıcı dostu bir deneyim yaratıyor. Bu sayede cihazın yalnızca 73 dakikada tam şarj dolumuna ulaşabileceği aktarılıyor.

ZTE Libero Flip fiyatı

Uygun fiyatlı katlanabilir telefon modeli 63 bin Japon Yeni karşılığında satışa sunulmuş durumda. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 13 bin TL’ye tekabül ediyor.