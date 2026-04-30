Uncharted 4 neredeyse iptal edilecekti: Sony’nin gizli kararı ortaya çıktı

Uncharted 4: A Thief's End, geliştirilme sürecinde Sony tarafından neredeyse iptal edilecekti.

Amy Hennig'in ayrılığı sonrası yaşanan yönetimsel boşluk ve senaryo değişiklikleri stüdyo içinde büyük bir belirsizlik oluşturdu.

Neil Druckmann ve Bruce Straley'nin yönetimi devralmasıyla birlikte oyunun tonu ve mekanikleri tamamen yeniden şekillendirildi.

Uncharted 4: A Thief’s End, Sony tarafından neredeyse iptal ediliyordu. Oyunun kıdemli ışıklandırma sanatçısı Gabriel Betancourt, bir röportajda Amy Hennig’in ayrılışından ve Neil Druckmann ile Bruce Straley’in projeyi tekrar rayına oturtmak için nasıl görevlendirildiklerinden bahsederken bunu açıkladı.

Oyun dünyasının en ikonik serilerinden bir tanesi olarak tanınan Uncharted’ın final versiyonu, az kalsın tarihin tozlu rafları arasında silinip gidecekti. Perde arkası sürece dair bu önemli detaylar yıllar sonra ilk defa kamuoyuna yansıdı.

Nathan Drake’in vedası yarım kalmaktan kurtuldu

Uncharted serisinin kıdemli ışıklandırma sanatçısı Gabriel Betancourt konuya ilişkin yaptığı bir röportajda şu ifadeleri kullandı:

“İki buçuk, neredeyse üç yıldır yapım aşamasında olan bir proje vardı ve yönetim esasen şüpheleri olduğunu söylemişti. Dizi o zamana kadar başarılı olmuştu ve işe yaramayacağına dair hiçbir neden yoktu. Fakat o dönemde patron, her zaman evet diyen ve önceki üç filmin şöhretinden beslenen insanlarla çevriliydi.”

Betancourt başka bir yönetmenin o zamana kadar yapılan işi değerlendirmekle görevlendirildiğini ve bunu olumsuz olarak değerlendirdiğini ifade etti. Bu noktada Sony’nin doğrudan müdahale ederek, stüdyo durumu düzeltmezse finansmanı geri çekmekle tehdit ettiği belirtildi.

Pushsquare’ın haberine göre Betancourt şu sözlerle açıklamasını tamamladı:

“Oyunun yeniden yapılması gerekiyordu. Fakat iki buçuk veya üç yıl daha sonra, yani toplamda beş veya altı yıllık bir geliştirme sürecinin ardından yapım tamamlandı ve bu da bir başka başarı oldu.”

Serinin dördüncü bölümü olağanüstü eleştiriler alıyor. Aynı zamanda milyonlarca kopya satarak, yetenek ve azmin en sorunlu projeleri bile nasıl yeniden canlandırabileceğini gözler önüne seriyor.