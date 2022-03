Twitter daha güvenli ve daha gizli Tor (onion) adresini duyurdu

Popüler sosyal medya platformu Twitter, gizlilik ve güvenliği arttırmak adına “.onion” uzantılı Tor servisini kullanıma sunduğunu duyurdu.

Özellikle internet ortamında uygulanan sansürler söz konusu olduğunda akla gelen çözümlerden biri olan Tor Project, kullanıcıların daha gizli, daha güvenli ve sansürlere karşı bir çözüm olarak kullandığı bir tarayıcı olarak biliniyor. “Deep web”e erişimin bir kapısı olarak da bilinen Tor tarayıcısında gizli ve güvenli web adresleri “.onion” alanadı uzantısıyla kullanılıyor. Bu bağlamda Facebook 2014 yılında onion uzantılı adresini duyurmuştu. Aradan geçen yılların ve bu sürede artan beklentilerin ardından Twitter da artık bir onion uzantılı adrese sahip oldu.

Twitter onion adresi: https://twitter3e4tixl4xyajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4avyoid.onion

Yaptığı duyuruda yazılım mühendisi Alec Muffett, Twitter’in mühendisleriyle birlikte Twitter’in süredir beklenen onion servisini hizmete açtıklarını belirtti. Muffett, yeni onion servisiyle kullanıcıların Twitter’a artık gizli, daha güvenli ve daha özgür bir şekilde erişim sağlayabileceklerine vurgu yaptı.

This is possibly the most important and long-awaited tweet that I've ever composed.

On behalf of @Twitter, I am delighted to announce their new @TorProject onion service, at:https://t.co/Un8u0AEXeE pic.twitter.com/AgEV4ZZt3k

— Alec Muffett (@AlecMuffett) March 8, 2022