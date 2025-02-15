İki yıl önce çıkan Samsung Galaxy A25 5G yenilenerek tekrar piyasaya sunuldu

Samsung, 2023 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy A25 5G modelinin global versiyonunu temel bir seçenek olarak yeniden tüketicilerine sunmaya hazırlanıyor. Şirket şimdi beklenmedik bir hamleyle aynı isimli bir cihazı Japonya’da tekrar satışa çıkardı.

2023’ün sonlarında duyurulan cihazla aynı ismi taşımasına rağmen Japonya pazarı için duyurulan Galaxy A25 5G, isim babasından bazı farklılıklar getiriyor. Ülke pazarının ihtiyacını pratik olarak karşılayan cihaz, IP68 suya ve toza dayanıklılık özelliğinin yanı sıra farklı bir işlemci, kamera ve ekranla raflarda boy gösteriyor. İşte cihazın yenilenmiş sürümüyle alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Samsung Galaxy A25 5G (2025) özellikleri

Boyutlar: 167,7 x 77,7 x 8,5 mm

167,7 x 77,7 x 8,5 mm Ağırlık: 210 gram

210 gram Ekran: HD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç TFT ekran

HD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç TFT ekran İşlemci: MediaTek Dimensity 6300+

MediaTek Dimensity 6300+ RAM kapasitesi: 4 GB RAM

4 GB RAM Dahili depolama alanı: 64 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

64 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 5 MP ön kamera (f/2.2)

5 MP ön kamera (f/2.2) Arka kamera: 50 MP ana lens (f/1.8) ve 2 MP sensörlü (f/2.4) ikincil lens

50 MP ana lens (f/1.8) ve 2 MP sensörlü (f/2.4) ikincil lens Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth ve USB-C bağlantısı

5G, Wi-Fi, Bluetooth ve USB-C bağlantısı Batarya kapasitesi: 5.000 mAh pil

2023’te piyasaya çıkan modelde Exynos 1280 yonga seti, 4 GB, 6 GB veya 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanı yer alırken, Japonya versiyonu biraz daha sınırlı özelliklere sahip. Yeni cihaz MediaTek Dimensity 6300+, 4 GB RAM ve sadece 64 GB depolama alanıyla geliyor. Her iki seçenekte de microSD kart aracılığıyla hafıza genişletme işlevi destekleniyor.

GSMArena’nın aktardığı bilgilere göre Samsung Galaxy A25 5G modelinin kamera kısmında da bazı farklar mevcut. Japon versiyonunda çift 50 MP + 2 MP arka kurulum ve selfie’ler için 5 MP ön kamera yer alıyor. Önceki sürümde ise 50 MP + 8 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro) olmak üzere üçlü kurulum ve ön tarafta 13 MP kamera yer alıyor.

Asya ülkesinde satılan yenilenmiş modelin biraz daha büyük bir ekranı bulunuyor. HD+ çözünürlüğe ve 60 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inçlik bir TFT ekran kullanıcılara sunuluyor. 2023’teki sürümdeyse Full HD çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.5 inçlik bir AMOLED ekran karşımıza çıkıyordu.

Galaxy A25 5G’nin iki sürümünde de aynı pil kapasitesi bulunuyor. Her iki modelin de 5.000 mAh’lik aynı batarya kapasitesine ev sahipliği yaptığını belirtmekte fayda var. Yan tarafta da yine aynı parmak izi sensörü taşınıyor.

Samsung Galaxy A25 5G fiyatı

Yeni Galaxy A25 5G, 27 Şubat’ta Japonya pazarına girecek. Cihazın ülkedeki Samsung resmi mağazasının yanı sıra bölgedeki NTT Docomo, Au Mobile, J:Com, Y!Mobile, SoftBank ve UQ Mobile gibi ana operatörler aracılığıyla satışa sunulacağı vurgulanıyor. Cihazın 29.900 ¥ (yaklaşık 7 bin TL) karşılığında tüketicilerle buluşacağı ifade ediliyor.