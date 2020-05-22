Torununun Fotoğrafını Facebook’ta Paylaşan Kadın Suçlu Bulundu

Kişisel verilerin korunması noktasında Avrupa Birliği kapsamında çıkarılan GDPR (General Data Protection Regulation) düzenlemesi ile ilgili ilginç bir örnek dava ortaya çıktı. Hollanda’da yaşayan ve torununun fotoğraflarını Facebook‘ta paylaşan kadın, kişisel verileri koruma kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle mahkeme tarafından suçlu bulundu.

BBC’nin haberine göre Hollanda’da yaşayan kadının, Facebook’ta paylaştığı torunlarının fotoğraflarını mahkeme tarafından verilen süre içerisinde kaldırması gerekecek. Aksi halde, fotoğrafın kaldırılmadığı her gün için 50 avro ceza kesilecek.

GDPR düzenlemesinin şimdiye kadar bireysel veya aile içi konular ile ilgili çok fazla ilişkilendirilmediği de biliniyor. Ancak açılan bu davanın ve mahkemede çıkan bu sonucun bundan sonraki davalar için bir örnek teşkil edeceği düşünülüyor.

Olay nasıl gerçekleşti?

Verilen bilgilere göre fotoğrafları paylaşılan çocukların annesi, arasının bozuk olduğu kendi annesinden (dava açılan kadından) bu fotoğrafların kaldırılmasını istiyor. Sonrasında konu mahkemede bitiyor. Mahkeme sonucunda dava “fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması daha fazla kişiye ulaşması ve bu fotoğrafların Facebook aracılığıyla üçüncü partiler ile paylaşılması” olarak tanımlanıyor ve yaşlı kadın suçlu bulunuyor.

13 Mayıs’ta sonuçlanan mahkemede, kadının 10 gün içerisinde fotoğrafları kaldırması; aksi halde fotoğrafın kaldırılmadığı her gün için 50 avro (en fazla 1000 avroya kadar) ceza ödenmesi kararı verilmiş durumda.

İlk olarak 2018 yılında yürürlüğe giren GDPR düzenlemesine göre (Türkiye’de KVKK – Kişisel Verileri Koruma Kanunu olarak geçmekte), Avrupa Birliği kapsamındaki vatandaşların kişisel verilerini toplamak isteyen her şirket, bu kişilerin rızasını almak zorunda. 2018’den bu yana, yani sadece iki yılda GDPR düzenlemesine uymayan şirketlere verilen cezanın miktarı ise 114 milyon avro olduğu belirtiliyor.