Üst düzey dayanıklılığa odaklanan Samsung Galaxy Tab Active 5 Tactical Edition piyasaya çıktı

Samsung'un güvenlik ve gizlilik odaklı yeni tableti piyasaya çıktı.

Galaxy Tab Active 5 Tactical Edition bugün resmen duyuruldu.

Yeni tablet modelinin geleneksel mağazalarda satılmayacağı vurgulanıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2024 yılında piyasaya sürdüğü tabletin güçlendirilmiş versiyonu olan Galaxy Tab Active 5 Tactical Edition modelini bugün resmen duyurdu. Cihaz özellikle de askeri ortamlarda kullanıma uygun dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor.

ABD Savunma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde geliştirilen modelin yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki belirli BT kanalları aracılığıyla kullanılabilmesi planlanıyor. Cihazın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceğine ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor.

Samsung’un üst düzey dayanıklılığa odaklanan yeni cihazı; şirketin Galaxy S20, S23 ve XCover 6 Pro akıllı telefonlarının askeri versiyonlarını içeren Tactical Edition serisini güçlendiriyor. Geleneksel modellerden farklı olarak bu cihazlar, silahlı kuvvetler ve acil müdahale ekiplerine yönelik bir hizmet sunuyor.

Samsung Galaxy Tab Active 5 Tactical Edition neler sunuyor?

Galaxy Tab Active 5 Tactical Edition’ın en önemli yeni özelliklerinden biri de askeri telsizler, drone’lar, harici GPS ve lazer mesafe ölçerler gibi taktik sistemlerle entegre olabilme yeteneği olarak öne çıkıyor.

Tablet ayrıca gizli kullanım için özel modlar da sunuyor. Gizli Mod hücresel bağlantıları ve radyo iletimlerini devre dışı bırakırken, Gizli Kilit ise daha da ileri giderek modemi ve GPS’i kapatarak tüm frekans emisyonlarını ortadan kaldırıyor.

Sertifikalı ağlarda kullanım için, daha önce yetkilendirilmiş kanallara bağlantıyı kısıtlayan ve kritik durumlarda iletişim üzerindeki kontrolü artıran 5G bant engelleme modu bulunuyor.

Modelde ayrıca karanlık ortamlardaki görevler için olmazsa olmaz olan NVG (Gece ​​Görüş Gözlüğü) ile ekranı okumanıza olanak tanıyan gece görüş modu da yer alıyor.

Galaxy Tab Active 5 Tactical Edition, NSA’nın CSfC programı kapsamında sertifikalandırılmış olup, “Çok Gizli” seviyesine kadar sınıflandırılmış bilgileri saklayabiliyor. Cihaz kapalı veya kilitliyken bile verileri şifreleyen Knox DualDAR teknolojisi sayesinde bu mümkün oluyor.

Tablet, IP68 ve MIL-STD-810H sertifikalarıyla Active serisinin sağlam tasarımını koruyor. Aynı zamanda suya, toza, titreşime, aşırı sıcaklıklara ve 1,5 metreye kadar düşmelere karşı koruma sağlıyor.

8 inçlik ekranı eldivenle veya ıslak parmaklarla bile dokunmatik olarak kullanılabiliyor ve cihaz güçlendirilmiş S Pen ile geliyor. Dahili olarak Exynos 1380 (5nm) işlemci kullanan model 5G, LTE, Wi-Fi 6E ve CBRS’ye sahip olmasının yanı sıra, ABD’deki acil durumlar için tasarlanan FirstNet ağıyla da uyumlu çalışıyor.

Ön kamera 5 MP, arka kamera ise 13 MP çözünürlüğe sahip. Bu da sahada veri ve görüntü kaydı için yeterli oluyor. Pil çıkarılabilir bir yapıya sahipken, sahada uzun süreli kullanımlar için ideal bir performans ortaya koyuyor.

Cihaz mağazalarda satılmayacak

Ticari bir model temel alınarak üretilen Galaxy Tab Active 5 Tactical Edition, geleneksel mağazalarda satılmayacak. Sadece uzmanlaşmış bayiler veya onaylı B2B kanalları aracılığıyla satın alınabiliyor. Cihaz özellikle de kamu kurumları ve askeri güçlere odaklanılıyor.