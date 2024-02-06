Tablet satışları geçen yıl yüzde 10 düştü

Tablet satışları 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 10 oranında düşüş yaşadı. Meydana gelen bu çarpıcı kırılma, 2022’de görülen yüzde 8’lik düşüşten sonra pazarın gerilemeye gittiği ikinci sene oldu.

Pazar araştırma şirketi Canalys, tablet pazarının son zamanlarda hassas bir dönemden geçtiğine işaret ediyor. Fakat yine de yeni teknolojilerle birlikte bu segmentin 2024’te daha pozitif bir seviyeye ulaşacağı düşünülüyor.

2023 yılında 135,3 milyon tablet satıldı

Ortaya çıkan bilgilere göre geçen yıl toplamda 135,3 milyon tablet satışı gerçekleşti. Elde edilen bu rakam, 2022’de alınan sonuçlarla karşılaştırıldığı zaman yüzde 10’luk bir düşüşe tekabül ediyor. Peki ya bu çarpıcı düşüşün sebebi ne?

Uzmanların paylaştığı bilgilere göre bu düşüş, Çin ve Hindistan pazarlarındaki yüksek talebe rağmen kaçınılmaz oldu. Bu iki bölge sektörde liderliğini korumaya devam ederken, bunların dışındaki diğer ülkelerde ciddi bir durgunluk meydana geldi. Birçok noktada son aylarda büyük promosyon kampanyaları gerçekleştirilse de ne yazık ki tüm bu çabalar sonucu değiştirmeye yardımcı olamadı.

2024 yılında tablo olumlu ışık yakabilir

2020 yılında tablet satışları büyük bir rekor kırdı. Elbette ki o dönemki bu sıçrama, pandemiden ve dünya genelinde insanların evlerinde karantinaya girmelerinden kaynaklanmıştı. Ne yazık ki bir daha tablet pazarı böyle bir yükselişe ulaşamadı. Esas olarak uzun bir süre daha bunun gerçek olması pek mümkün görünmüyor.

Fakat tüm bu olumsuz gidişata rağmen yine de analistler 2024 yılında bu durumun biraz olsun değişeceğini öngörüyor. Özellikle de tabletlerin yapay zeka (AI) gibi ilgi çekici yeniliklerle donatılmasıyla birlikte bu sene daha pozitif sonuçlara ulaşılabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca katlanabilir tabletlerin yaygınlaşması da muhtemelen bu artışa katkıda bulunacak unsurlardan bir tanesi olacak.

Canalys’ten Kieren Jessop Analisti konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Tabletler ve diğer kişisel bilgisayar cihazları arasındaki inovasyon farkı, önemli tablet satıcılarının dikkat etmesi gereken bir konu. Tabletlerdeki cihaz içi yapay zeka entegrasyonuna ilişkin planlar, PC ve akıllı telefonlardaki planların gerisinde kalıyor. Bu işlevselliği cihazlara taşımak, ekosistemlerde birleşik ve kusursuz bir deneyim sunmayı amaçlayan satıcılar için çok önemli olacaktır. Bu yıl başka yerlerde katlanabilir tablet form faktörlerine daha fazla odaklanılacak. Her ne kadar bu modellerin premium fiyatlandırması nedeniyle sevkiyat hacimleri muhtemelen sınırlı kalacak olsa da, satıcılara içerik tüketimi, öğrenme ve üretkenlik açısından kullanıcı deneyimi faydalarını sergileme fırsatı sağlayacak.”

Apple yine pazar lideri oldu

2023 yılında tablet pazarının lideri yine pek çok kişiyi şaşırtmadı. Teknoloji devi Apple ilk sırada karşımıza çıktı. Fakat buna rağmen şirket, 2022’ye kıyasla yüzde 11’lik bir düşüş yaşadı. Geçen yıl 54 milyondan fazla iPad satıldı. Yine de şirketin tablet pazarının yüzde 40’ına hakim olduğunu belirtmekte yarar var.

İkinci sırada yer alan Samsung, yüzde 11.5’lik düşüşe rağmen toplamda 25 milyon tablet satışını geride bıraktı. Üçüncülük koltuğunda oturan Lenovo ise 9 milyondan fazla satışla pazara katkıda bulundu. Listenin devamında Huawei ve Amazon gibi firmalar yer aldı.