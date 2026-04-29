Steam Controller’ın çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Valve'ın yeni Steam Controller cihazı 4 Mayıs 2026'da resmi olarak piyasaya çıkacak.

Merakla beklenen kontrolcü, 99 dolar fiyat etiketiyle raflara gelecek.

Cihaz, manyetik TMR sensörleri ve 35 saati aşan pil ömrüyle oyunseverleri memnun edecek.

Valve, Steam platformunda açtığı yeni bir sayfayla Steam Controller cihazının çıkış tarihi ve fiyatı gibi konulara açıklık getirdi. Merakla beklenen kontrolcü, 4 Mayıs 2026’dan itibaren 99 dolar satış fiyatıyla raflara gelecek.

Valve’ın yeni kontrolcüsü TMR sensörler ve Grip Sense gibi yenilikçi özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ergonomik bir tasarıma sahip olan cihaz, uzun pil ömrüyle oyunseverlere maksimum konfor vaat ediyor.

Steam Controller neler sunuyor?

Yeni Steam Controller, Valve’ın tüm ekosistemini kapsayacak şekilde tasarlanıyor. Kontrolcü PC’ler, dizüstü bilgisayarlar, Steam Deck, Steam Machine ve Steam Frame cihazları arasında tam uyumluluk sunuyor.

Yeni kontrolcü, geleneksel kontrolcülerin ergonomisini, kişiselleştirmeyi en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış bir dizi son teknolojiyle birleştirmeyi vaat ediyor.

Valve, donanım tarafında dayanıklılık ve mutlak hassasiyete odaklanıyor. Yeni Steam Controller, TMR teknolojisine dayalı yeni nesil manyetik analog çubuklarla donatılıyor. Bilinen aşınma ve yıpranma sorunlarını önlemenin yanı sıra bu çubuklar hareket kontrolleri için kapasitif dokunmayı da destekliyor.

Kontrolcü ayrıca çift işlevli önemli bir aksesuar olan Puck’ı da beraberinde getiriyor. Bu seçenek, hızlı ve istikrarlı bir bağlantı için kablosuz verici görevi görüyor.

Steam Controller, nişancı ya da yönetim oyunları gibi fare ve klavye için tasarlanmış oyunları bir oyun kumandasıyla oynanabilir hale getiriyor. Ünlü dokunmatik yüzeyler geri dönüyor. Son derece özelleştirilebilir ve silah tekerleklerine, sanal menülere veya basit fare imleçlerine dönüştürülebiliyor.

Steam Controller teknik özellikleri

Valve tarafından duyurulan yeni Steam Controller cihazının teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Analog kollar 2x | Tam boy manyetik TMR kol Dokunmatik yüzeyler 2x 34.5mm kare, basınç hassasiyetli trackpad Haptik geri bildirim 4x LRA motoru (2 tane trackpadlerde, 2 tane tutma yerlerinde) Buton düzeni A/B/X/Y, D-pad, 2x Analog tetik, 2x Bumper, 4x Arka buton Bağlantı 2.4GHz (Puck), Bluetooth 5.0+, USB-C Batarya ömrü 8.39 Wh Li-ion, 35+ Saat kullanım Ağırlık ve boyut 292 gram / 111mm x 159mm x 57mm