    Google Fotoğraflar’dan yapay zeka destekli otomatik iyileştirme özelliği

    Google Fotoğraflar, "AI Enhance" adlı yeni yapay zeka destekli otomatik fotoğraf iyileştirme özelliğini kullanıcılara sundu.
    Google Fotoğraflar
    • Google Fotoğraflar uygulamasına yapay zeka destekli otomatik iyileştirme özelliği eklendi.
    • AI Enhance adlı yenilik, fotoğraflardaki ışık patlamalarını azaltıyor, gölgeleri dengeliyor ve renkleri daha doygun hale getiriyor.
    • Kademeli olarak dağıtılan özellik, tüm Android kullanıcıları için tamamen ücretsiz bir şekilde çalışıyor.

    Google Fotoğraflar uygulamasında yapay zeka destekli otomatik görüntü düzenleme dönemi başlıyor. Şirket, kullanıcıların karmaşık düzenleme araçları ile uğraşmak zorunda kalmadan, kolaylıkla en iyi sonuca ulaşabilecekleri “AI Enhance” özelliği dünya genelinde kullanıcılara sunuluyor.

    Yapay zeka ile fotoğraf iyileştirme özelliği, özellikle de hatalı ışıklandırma ve mat renk gibi sorunları ortadan kaldırmaya odaklanıyor. Kullanıcılar için pratik bir deneyim sağlayan bu yeni araç, Android 9 ve üstü cihazlarda konforlu bir şekilde kullanılabiliyor.

    Google Fotoğraflar’daki AI Enhance özelliği ne işe yarıyor?

    Yeni özellik, görüntü düzenleyicisinin “Auto” sekmesindeki mevcut “Enhance” ve “Dynamic” seçeneklerinin yanında yer alıyor. Bu araç, yapay zeka kullanarak fotoğrafları otomatik olarak iyileştirmek için hızlı bir çözüm olmak üzere hizmet veriyor.

    Google Fotoğraflar için gelen AI Enhance özelliği, bir fotoğraftaki vurguları ve gölgeleri oldukça dikkat çekici bir şekilde ayarlayabiliyor. Aynı zamanda kötü aydınlatmadan kaynaklanan kusurları azaltabiliyor ve renkleri az da olsa iyileştirebiliyor.

    Elbette ki ortaya çıkan sonuçlar pek de devrim niteliğinde görünmüyor ve yapay zeka kullanan rakip araçların öncesinde sunduğu olanakları aşmıyor. Fakat yine de ayarlamaların inceliği mobil fotoğrafçılık alanında bir avantaj da ortaya koyuyor.

    Google’a göre sonuçlar cihaza bağlı şekilde değişkenlik gösterebiliyor. GSMArena’dan gelen bilgilere göre bu durum, işlemenin bir kısmının doğrudan kullanıcının cihazında gerçekleştiğini gösteriyor.

    Yeni özellik kademeli olarak dağıtılıyor

    AI ​​Enhance özelliği şu anda Türkiye de dahil olmak üzere tüm Android kullanıcıları için küresel olarak mevcut. Tamamen ücretsiz bir şekilde çalışan araç, kademeli olarak dağıtılıyor.

    Dolayısıyla henüz bu özelliğe ulaşamadıysanız endişelenmeyin. İlerleyen günlerde şirket, bu yeniliği küresel çapta herkese açık hale getirmeyi planlıyor.

    Bununla birlikte yeni özellik ne yazık ki çevrim dışı bir şekilde çalışmıyor. AI Enhanced özelliğinden yararlanmak isteyen Google Fotoğraflar kullanıcılarının bir internet bağlantısına sahip olmaları gerekiyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

