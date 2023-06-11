Sony Xperia Pro-I II iki adet bir inçlik sensörle gelecek

2021 yılında Japon teknoloji devi Sony tarafından piyasaya sürülen Xperia Pro-I güçlü teknik özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 6,5 inç OLED ekran, 12 GB RAM kapasitesi, 4.500 mAh pil ve Qualcomm Snapdragon 888 5G işlemciden güç alan model, 1 inçlik ana sensörü ile de gözleri üzerine çevirmişti. Bu sayede daha düşük ışık ortam koşullarında bile daha fazla kalite ve ayrıntıya sahip fotoğraflar çekmenize olanak tanıyan ürün, çok yakında koltuğunu halefine devredecek. Sony Xperia Pro-I II ile birlikte şirket, kamera konusundaki iddiasını bir üst noktaya taşıyacak.

Sumahodigest tarafından aktarılan Çinli sosyal medya platformu Weibo’da sızdırılan görüntülere göre Sony’nin yeni akıllı telefon modeli iki adet bir inçlik sensöre ev sahipliği yapacak. Bu adımla beraber şirket, düşük ortam koşullarında çok daha üstün kalitede ışık sağlamayı vaat ediyor. İşte ortaya çıkan son iddiaların detayları…

Sony Xperia Pro-I II hakkında yeni iddialar geldi

Sumahodigest’in aktardığı bilgilere göre Sony şu anda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine ve 12 GB RAM kapasitesine sahip yeni premium akıllı telefon modeli Xperia 5 V’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Fakat bunun yanı sıra şirketin bu yıl başka bir model daha piyasaya sürmesi bekleniyor. Sızdırılan cihaz, iki dev sensöre sahip olacak yeni Pro versiyonu olabileceğini ve Pro-I ile donatılmış 1 inçlik bir model olabileceğini gözler önüne seriyor.

Paylaşılan render görüntüsünden de rahatlıkla anlaşılabileceği üzere cihaz selefine oldukça benzer bir görünüme sahip olacak. Fakat dikey çerçevenin ortasına yerleştirilmiş büyük bir sensör yerine cihazın arkasında iki adet büyük kamera sensörüne yer verilecek. Öte yandan model yine iki tane LED ışık ve bazı yardımcı sensörlerde oluşan bir kamera modülüne ev sahipliği yapacak.

Render görüntüsünde kamera sensörleri aynı alana sahip gibi görünse de sızıntının kaynağı olan Sumahodigest, Xperia Pro-I II ile yeni bir piksel modülü ve 1 inçten büyük bir boyutla donatılabileceğine dikkat çekiyor. Kaynak, Japon devinin son yıllarda bu yeni sensör üzerinde çalıştığına ve daha kaliteli, net ve detaylı görüntüler yakalayabileceğine işaret ediyor.

Sony Xperia Pro-I II adlı yeni akıllı telefon modeli, birinci sınıf kamera sistemi ile beraber Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olabilir. Bazı kaynaklar ise cihazın Snapdragon Summit 2023 etkinliğinde piyasaya sürülmesi beklenen Snapdragon 8 Gen 3 ile karşımıza çıkabileceğini öne sürüyor. Tüm bu soruların cevabını almak için maalesef biraz daha beklememiz gerekecek.

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