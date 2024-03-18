Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Genel Haberler

    Sektörün zirve isimleri Zirvedekiler’de bir araya geliyor

    Farklı sektörlerden üst düzey yöneticilerin konuşmacı olarak yer alacağı Zirvedekiler etkinliği 20-21 Mart'ta gerçekleşecek.

    Yıldız Teknik Üniversitesinin en popüler kariyer zirvesi olan Zirvedekiler, 20-21 Mart 2024 tarihinde Davutpaşa Kampüsü Tarihi Hamam’da gerçekleştirilecek.

    YTÜ Kalite ve Verimlilik Kulübü tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan etkinlikte farklı sektörlerden birçok önemli isim konuşmacı olarak yer alacak. Üst düzey şirket yöneticileri ve alanında uzman olan isimler etkinlik boyunca kendi deneyimlerini paylaşacak ve katılımcıların merak ettiği soruları yanıtlayacak.

    Zirvedekiler etkinliğinde; Tavuk Dünyası, Visa, IBM, Aksigorta ve Agesa, Bridgestone, Odeabank, Tofaş, Yıldız Holding, Mediamarkt, Anadolu Sigorta ve Vaillant gibi büyük şirketlerin katılım sağlaması planlanıyor.

    Etkinlik katılımcıları ise iki gün boyunca alanında lider C – Level konuşmacılarla tanışma ve onların deneyimlerini kendilerinden dinleme imkanı bulacak. Ayrıca ünlü isimlerle söyleşi, staj imkanları, kariyer fuarı ve sürpriz çekilişlere katılım fırsatı yakalamış olacaklar.

    Zirvedekiler 2024

    20-21 Mart 2024 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Tarihi Hamam’da gerçekleşecek olan etkinliğe katılım ise ücretsiz olacak.

    Zirvedekiler etkinliğine katılmak ve daha fazla bilgi almak için etkinliğin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

    Etkinlik Adı Zirvedekiler
    Tarih 20-21 Mart 2024
    Yer Tarihi Hamam, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü / İstanbul
    Kayıt Ücreti Ücretsiz
    Website https://ytukvk.org.tr

    Türkiye'nin dijital içerik platformu.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.