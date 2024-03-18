Sektörün zirve isimleri Zirvedekiler’de bir araya geliyor

Yıldız Teknik Üniversitesinin en popüler kariyer zirvesi olan Zirvedekiler, 20-21 Mart 2024 tarihinde Davutpaşa Kampüsü Tarihi Hamam’da gerçekleştirilecek.

YTÜ Kalite ve Verimlilik Kulübü tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan etkinlikte farklı sektörlerden birçok önemli isim konuşmacı olarak yer alacak. Üst düzey şirket yöneticileri ve alanında uzman olan isimler etkinlik boyunca kendi deneyimlerini paylaşacak ve katılımcıların merak ettiği soruları yanıtlayacak.

Zirvedekiler etkinliğinde; Tavuk Dünyası, Visa, IBM, Aksigorta ve Agesa, Bridgestone, Odeabank, Tofaş, Yıldız Holding, Mediamarkt, Anadolu Sigorta ve Vaillant gibi büyük şirketlerin katılım sağlaması planlanıyor.

Etkinlik katılımcıları ise iki gün boyunca alanında lider C – Level konuşmacılarla tanışma ve onların deneyimlerini kendilerinden dinleme imkanı bulacak. Ayrıca ünlü isimlerle söyleşi, staj imkanları, kariyer fuarı ve sürpriz çekilişlere katılım fırsatı yakalamış olacaklar.

20-21 Mart 2024 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Tarihi Hamam’da gerçekleşecek olan etkinliğe katılım ise ücretsiz olacak.

Zirvedekiler etkinliğine katılmak ve daha fazla bilgi almak için etkinliğin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.