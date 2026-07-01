Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarının çıkış tarihi belli oldu

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Samsung, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlarını tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini kendi uygulaması üzerinden sızdırdı.

Paylaşılan indirim kuponlarının 22 Temmuz'da aktifleşecek olması, lansman tarihini gözler önüne serdi.

Etkinlikte Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra, Z Flip 8, Watch 9 ve Watch Ultra 2 modellerinin duyurulması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini henüz resmi olarak doğrulamadı. Fakat şirket, merakla beklenen bu etkinliğin çok yakında gerçekleşeceğini açıkça belirtmek için çeşitli tanıtım videoları yayınladı.

Şimdi ise Samsung Members uygulamasında bulunan bir tanıtım videosu, etkinliğin 22 Temmuz’da gerçekleşebileceğini doğruluyor. Bu kampanya, platformun Malezya versiyonunda yer alıyor. Aynı zamanda markanın yeni katlanabilir ve giyilebilir cihazlarının satın alınması için kuponlar sunuyor.

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Yeni Galaxy Unpacked etkinliğinde neler tanıtılacak?

Ortaya çıkan son raporlara göre Samsung’un yeni Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra, Z Flip 8, Watch 9 ve Watch Ultra 2’yi tanıtması bekleniyor. Her şey planlandığı gibi giderse, ön siparişler duyurudan kısa bir süre sonra başlayacak.

Kampanya ayrıca yeni ürünlerin fiziksel mağazalara ne zaman geleceğine dair bir ipucu da verebilir. Zira bu mağazalarda kupon kullanımı 11 Ağustos’ta başlıyor.

Fakat yine de bu işaretlere rağmen Samsung’un henüz Unpacked etkinliğinin tarihini ya da etkinlikte hangi cihazların tanıtılacağını resmi olarak doğrulamadığını hatırlatmakta fayda var.

Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra ve Z Flip 8’den neler bekleniyor?

Galaxy Z Fold 8 Galaxy Z Fold 8 Ultra Galaxy Z Flip 8 İç ekran 7,6 inç LTPO Dynamic AMOLED 2X, QXGA+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, delikli tasarım 8 inç LTPO Dynamic AMOLED 2X, QXGA+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, delikli tasarım 6,9 inç LTPO Dynamic AMOLED 2X, FHD+ çözünürlük, 21:9 en boy oranı, 120 Hz yenileme hızı, delikli tasarım Dış ekran LTPO Dynamic AMOLED 2X, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, delikli tasarım 6,5 inç LTPO Dynamic AMOLED 2X, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, delikli tasarım 4,1 inç Super AMOLED, 120 Hz yenileme hızı İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Samsung Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM Belirtilmedi 12 GB veya 16 GB 12 GB Depolama Belirtilmedi 256 GB, 512 GB veya 1 TB 256 GB veya 512 GB Ön kamera 10 MP iç lens (f/2.2) + 10 MP dış lens (f/2.2) 10 MP iç lens (f/2.2) + 10 MP dış lens (f/2.2) 10 MP lens (f/2.2) Arka kamera 50 MP ana lens (OIS, f/1.7) + 50 MP ultra geniş açılı lens 200 MP ana lens (OIS, f/1.7) + 50 MP ultra geniş açılı lens + 10 MP telefoto lens (OIS, 3x optik zoom) 50 MP ana lens (OIS, f/1.8) + 12 MP ultra geniş açılı lens (123º, f/2.2) Bağlantı 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC Batarya 4.800 mAh batarya (45W hızlı şarj desteği) 5.000 mAh batarya (45W hızlı şarj desteği) 4.300 mAh batarya (25W hızlı şarj desteği) Diğer özellikler Stereo ses sistemi ve IP48 sertifikası Stereo ses sistemi ve IP48 sertifikası IP48 sertifikası İşletim sistemi Android 17 tabanlı One UI 9.0 Android 17 tabanlı One UI 9.0 Android 17 tabanlı One UI 9.0