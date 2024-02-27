Samsung’dan bileğe sarılabilen akıllı telefon konsepti

Samsung, MWC 2024 etkinliğinde yeni ilgi çekici teknolojileriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Barselona’da gerçekleşen teknoloji fuarında yeni akıllı telefon konseptini sergileyen şirket, dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Sıra dışı bir ürünle gelen firma, bileğe sarılabilen telefon konsepti ile beğeni topladı.

Samsung’un geliştirdiği bileğe sarılabilen telefon konsepti, sıra dışı tasarımıyla fütüristik bir görünüm sunuyor. Bilekte tıpkı akıllı saat gibi bir deneyim yaratan cihaz, esnek yapısıyla fuarın öne çıkan sunumlarından biri olmayı başarıyor.

Samsung Cling Band, akıllı telefon ve akıllı saat deneyimini bir araya getiriyor

Cling Band adı verilen bileğe sarılabilen telefon konsepti, farklı şekillerde son derece rahat ve konforlu bir şekilde kullanılabiliyor. Esnek bir OLED ekrana ev sahipliği yapan ürün, son derece ince yapısıyla dikkat çekiyor. Tekli arka kameraya sahip olan modelde ekran çerçevesi bulunmazken, alt tarafta şarj dolumu adına USB-C bağlantı girişi ve bir adet hoparlör taşınıyor.

Elbette ki cihaz, bir akıllı telefonda daha önce rastlamadığımız bazı ilginç özellikleri de karşımıza çıkarıyor. Daha çok akıllı saatlerde gördüğümüz kalp atış hızı sensörü, cihazın öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor. Ürün katlandığı zaman sensör kullanıcının cildine temas ediyor ve bu sayede kalp atış hızı, uyku takibi ve kan oksijen seviyesi gibi ayrıcalıklardan faydalanılabiliyor.

Katlanmış haliyle tıpkı büyük bir akıllı saati anımsatan Cling Band, SamMobile tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung Display’in esnek OLED ekranlarının potansiyelini gösterebilecek kapasiteye sahip bir prototip olarak vurgulanıyor. Dolayısıyla bu ürünü yakın zamanda raflarda görmemiz maalesef ki pek de olası durmuyor.

Samsung tarafından geliştirilen bileğe sarılabilen telefon konsepti, ne yazık ki yakın vadede bir “prototip” olmaktan çıkıp nihai bir ürüne dönüştürülmeyecek. Ancak yine de bu sıra dışı ürünün, şirketin gelecek vizyonunu başarıyla gözler önüne sermeye katkıda bulunduğunu belirtmekte yarar var.

Son olarak şirket, MWC 2024 etkinliğinde kablosuz kulaklık cihazlarının şarj kutusunda da OLED ekranların tercih edildiği göz alıcı tasarımlarını ortaya koydu. Sıradaki Galaxy Buds kablosuz kulaklık modellerinde görmeyi beklediğimiz bu yenilikçi hamle, etkinlikte büyük bir ilgi topladı.

Peki ya siz Samsung’un bileğe sarılabilen telefon konsepti ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.