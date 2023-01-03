Samsung yüksek parlaklık sunan 2023 QD-OLED TV’lerini duyurdu

CES 2023 için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen organizasyon, her yıl olduğu gibi yine Las Vegas’ta gerçekleşecek. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı, ünlü markaların birbirinden ilgi çekici ve yenilikçi teknolojilerini tanıtmalarına ev sahipliği yapacak. 5 Ocak 2023 tarihinde başlayacak olan organizasyon, 9 Ocak’a kadar devam edecek. Etkinlikte boy gösterecek olan isimler arasında Samsung Electronics de olacak. Güney Koreli teknoloji devi, 2023 QD-OLED TV modelleri ile hayranlarının karşısına çıkacak.

CES 2023’te birçok ürününü piyasaya sunmaya hazırlanan Samsung şirketi, bunlardan bazılarını erkenden hayranlarına duyurdu. Bugün ise şirket, etkinlikte tüm detayları ile tanıtacağı 2023 QD-OLED TV modelleri hakkında ilk bilgileri verdi. Şirketin ekran üretim bölümü olan Samsung Display, firmanın beğenilen OLED teknolojisi üzerinde önemli iyileştirmeler sunacaklarını bildirdi. Daha geniş bir boyut yelpazesine ulaşacaklarını açıklayan ekip, aynı zamanda parlaklık oranını 2.000 nite kadar ulaşacak şekilde artırırken, enerji tüketimini azaltmak için yeni algoritmalar ve malzemeler kullandıklarını açıkladı.

Samsung, CES 2023’te yeni QD-OLED TV ailesini tanıtacak

2023 QD-OLED TV ailesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine 34, 55 ve 65 inç boyutlarında tüketicilere sunulacak. Ancak geçen yıldan farklı olarak bu defa 49 ve 77 inçlik seçenekler de alıcılara hitap etmeye başlayacak.

Samsung’dan gelen açıklamaya göre QD-OLED 2022 modellerinde 1.500 nit parlaklık oranı kullanılırken; yakında çıkacak olan ürünlerin 2.000 nite kadar parlaklık sunması kullanıcıların konforunu üst düzeye çıkaracak. Şirket bu sayıya, ekrandaki her bir pikseli gerçek zamanlı olarak değerlendirerek ayarlamalar yapan IntelliSense AI algoritması ile başlayan yeni teknolojilerin bir araya gelmesi ile ulaştıklarını bildirdi.

Samsung Display henüz bu malzemenin içinde ne olduğunu ya da yapay zeka algoritmasının tam olarak nasıl çalıştığını açıklamadı. Öte yandan 1.500 nit maksimum parlaklık oranının 2.000 nite ulaşmasının kullanıcılar için pratik olarak ne kadar farklılık sunacağı da şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak geçtiğimiz yıla kıyasla, yüzde 25 oranında düşmüş olan enerji tüketimi her halükarda şirket için büyük bir sıçrama olarak kabul ediliyor.

2023 QD-OLED TV’lerin Samsung şirketi tarafından ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. Ancak beklenen cihazlar, tüm teknik özellikleri ve satış fiyatı gibi merak edilen ayrıntılarıyla bu hafta netlik kazanacak. Cihazların ise yılın ikinci yarısına kadar tüm dünyada satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

CES 2023 etkinliği ile hayranlarına pek çok sürpriz cihaz sunacak olan Samsung Electronics, bunlardan bazılarını lansmandan önce piyasaya tanıttı. ViewFinity S9 monitör modeli dün kullanıcıların karşısına çıkarken; geçtiğimiz günlerde ise Samsung Bespoke Refrigerator Family Hub Plus adlı akıllı buzdolabı duyurulmuştu. Tüm bunlar ve daha fazlası 5 Ocak’taki etkinlikte netlik kazanmaya başlayacak.