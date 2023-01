Samsung, Galaxy telefonlar için özel bir işlemci tasarlıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini karşımıza çıkaracak. Galaxy S23 ailesi, 1 Şubat 2023 tarihinde piyasaya duyurulacak. Heyecanla beklenen Galaxy Unpacked lansman etkinliğinde şirket, daha birçok ürününü duyuracak. Yeni Galaxybook dizüstü bilgisayar modellerinin de tanıtılacağı iddia edilen etkinlikte şirket, Galaxy telefonlara özel olarak geliştirdiği işlemci teknolojisini de hayranlarıyla buluşturacak.

Yaptığı sızıntılar ile adından sıkça söz ettiren ünlü teknoloji analisti Ice Universe, Twitter üzerinden gerçekleştirmiş olduğu son paylaşımda, Samsung’un çok yakında Galaxy telefonlara özel bir işlemci ile hayranlarının karşısına çıkacağını bildirdi. Ice Universe’nin konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

TM Roh will reveal the latest information on the "Galaxy dedicated chip" at the Galaxy S23 launch event. pic.twitter.com/yw7e8KcxxL

— Ice universe (@UniverseIce) January 8, 2023