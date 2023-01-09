Samsung, Galaxy telefonlar için özel bir işlemci tasarlıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini karşımıza çıkaracak. Galaxy S23 ailesi, 1 Şubat 2023 tarihinde piyasaya duyurulacak. Heyecanla beklenen Galaxy Unpacked lansman etkinliğinde şirket, daha birçok ürününü duyuracak. Yeni Galaxybook dizüstü bilgisayar modellerinin de tanıtılacağı iddia edilen etkinlikte şirket, Galaxy telefonlara özel olarak geliştirdiği işlemci teknolojisini de hayranlarıyla buluşturacak.

Galaxy telefonlara özel işlemci, 2025’te piyasaya çıkacak

Yaptığı sızıntılar ile adından sıkça söz ettiren ünlü teknoloji analisti Ice Universe, Twitter üzerinden gerçekleştirmiş olduğu son paylaşımda, Samsung’un çok yakında Galaxy telefonlara özel bir işlemci ile hayranlarının karşısına çıkacağını bildirdi. Ice Universe’nin konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

“Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su TM Roh, ‘özel Galaxy işlemcisi’ hakkındaki en son bilgileri Galaxy S23 lansman etkinliğinde açıklayacak. Bu kesinlikle 1 Şubat’ta sabırsızlıkla beklenecek ilginç bir haber gibi görünüyor.”

TM Roh will reveal the latest information on the "Galaxy dedicated chip" at the Galaxy S23 launch event. pic.twitter.com/yw7e8KcxxL — Ice universe (@UniverseIce) January 8, 2023

İddialara göre Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su TM Roh, heyecanla beklenen Galaxy S23 etkinliğinde, Galaxy cihazlarına özel olarak geliştirilen Galaxy işlemcisini tanıtacak. Fakat bu işlemci, S23 serisinde yer almayacak. Henüz geliştirme aşamasında olan işlemci, tahminlere göre ancak 2025 yılında karşımıza çıkacak.

2025 yılında piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy S23 akıllı telefon ailesi, şirketin özel olarak geliştirdiği işlemcilerle donatılacak. Şimdilik bu işlemci, yalnızca şirketin amiral gemisi modellerinde yer alacak gibi görünüyor. Fakat zaman içerisinde şirket, farklı bir planlamaya gidip orta ve giriş seviyesi Galaxy cihazlarına da bu çipi getirebilir. Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar, muhtemelen Ice Universe’nin de iddia ettiği gibi 1 Şubat’taki Galaxy Unpacked etkinliğinde açıklanacak.

Samsung, Galaxy cihazlarına özel olarak geliştirdiği işlemciler ile Apple ve Google’ın elde ettiği başarıya ulaşmayı arzuluyor. Bilindiği üzere Google, Pixel 6 ve Pixel 7 modellerinde kendi geliştirmiş olduğu özel Google Tensor çiplerine yer vermişti. Öte taraftan Apple da yıllardır iPhone cihazlarını güçlendirmek için TSMC tarafından tasarlanıp üretilen A serisi yonga setlerini kullanıyor. Her iki şirket de bu sayede cihazlarından üst düzey verim alabiliyor. Samsung’un yeni planı da kendi işlemcisiyle cihazlarını daha iyi optimize edip güçlendirmek olacak.

Galaxy S23 serisi, hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle gelecek

Samsung’un amiral gemisi Galaxy S serisi, Çin ve Kuzey Amerika pazarlarında Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon yonga setleri ile güçlendirildi. Diğer bölgelerde ise Exynos işlemcilere yer verildi. Söylentilere göre Galaxy S23 serisi de küresel pazarda, hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2’nin 3.32 GHz hızında çalışan yüksek performanslı X-3 çekirdeğine sahip özel hız aşırtmalı sürümü, Samsung Foundry tarafından geliştirilecek.