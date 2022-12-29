Samsung yeni dizüstü bilgisayar modellerini yakında tanıtacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni dizüstü bilgisayar modeli için kolları sıvadı. Şirket, çok yakında gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde bir dizi yeni ürününü piyasaya duyuracak. Raflarda boy göstermeye başlayacak olan cihazlar arasında yeni Galaxy S23 serisi akıllı telefon modelleri yer alacak. Bununla beraber, sürpriz bir şekilde şirketin yeni Galaxy Book laptop modelleri de karşımıza çıkacak. Bu nedenle firma, her zamankinden daha uzun ve görkemli bir lansman etkinliğine imza atacak.

Yeni Samsung dizüstü bilgisayar modelinin özellikleri neler olacak?

Merakla beklenen yeni Samsung dizüstü bilgisayar cihazları için yaklaşık bir aylık süre kaldı. Şimdilik cihazların herhangi bir özelliği şirket tarafından resmi olarak doğrulanmış değil. Fakat tahminlere göre yeni laptop modelleri, 13. nesil Intel Core işlemcilerden gücünü alarak kullanıcılarına yüksek performanslı bir deneyim sağlayacak. Öte taraftan şirketin RAM ve depolama alanında da önemli iyileştirmeler yapması bekleniyor.

Samsung’un yeni laptop modelleri, SamMobile tarafından aktarılan iddialara göre tıpkı eski nesil Galaxy Book cihazlarında olduğu gibi Super AMOLED ekranlara sahip olacak. Aynı zamanda dijital çizim yapmak isteyenler için S Pen desteği ile gelecek. Öte taraftan şimdiye kadar şirket, 60 Hz yenileme hızına sahip ekranlar sunarken; yeni modellerde daha yüksek yenileme hızlarının karşımıza çıkacağı ileri sürülüyor.

Son yıllarda oyun odaklı akıllı telefonlara ağırlık vermeye başlayan Samsung, yeni dizüstü bilgisayar modellerinde de bu yaklaşımını devam ettirecek. İddialara göre şirket, oyunlarda ve ağır performans talep eden programlarda daha yüksek grafik performansı için özel bir GPU’ya sahip olacak.

Yeni laptoplar, Samsung’un akıllı telefonları ve Bluetooth kulaklıkları ile gelişmiş entegrasyonla piyasaya çıkacak. Şirket, iyileştirmeler için daha çok yazılım kısmına odaklanacak ve bu yenilikler önceki nesil cihazlara da ulaşabilecek.

Samsung Galaxy S23 serisi için geri sayım başladı

Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi çok yakında resmen duyurulacak. Galaxy S23’ün teknik özellikleri kısa bir süre önce Geekbench’te ortaya çıkmıştı. Serinin Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile güçlendirileceği öğrenildi. Öte yandan cihazda 8 GB RAM kapasitesi yer alacağı belirtildi. Geekbench platformundan tek çekirdek testinde 578 puan alan Samsung Galaxy S23 modeli, çoklu çekirdek kısmında ise 2 bin 118 puan aldı.

Tanınmış teknoloji analisti Ice Universe’ün iddialarına göre Samsung Galaxy S23 serisi akıllı telefon modelleri 3 Şubat 2023’te resmen tanıtılacak. Öte yandan Samsung, yeni dizüstü bilgisayar modellerini de bu lansmanda kullanıcılarıyla buluşturacak.