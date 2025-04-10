Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    Samsung Galaxy S26 Ultra ekran altı kamerayı desteklemeyecek

    Ortaya çıkan son raporlara göre Samsung, bir sonraki amiral gemisi Galaxy S26 Ultra modelinde ekran altı kamera teknolojisini destekleyemeyecek.
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Samsung'un önümüzdeki yıl piyasaya süreceği yeni amiral gemisi telefonuyla ilgili önemli detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
    • Bir süredir Galaxy S26 Ultra'da ekran altı kamera teknolojisinin benimseneceği öne sürülüyordu.
    • Fakat gelen son raporlara göre üst seviye telefon, ne yazık ki bu özelliğe sahip olamayacak.
    • İddialara göre Samsung, bu teknolojiyi yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7'de hayata geçirebilir.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un amiral gemisi Galaxy S serisi nihai kaliteden kolayca ödün vermeden yüksek performans ve son teknoloji mobil fotoğrafçılık deneyimi sayesinde adından sıkça söz ettiriyor. Tam da bu nedenle 2021 Fold 3 modelinden itibaren Galaxy Z Fold katlanabilir cihazlarda zaten mevcut olan bir teknoloji olan kamerayı ekranın altına entegre etme fikri , “S” serisi ailesi için bir miktar karmaşık görünüyor.

    Bu dikkat çekici teknolojik çözüm, kusursuz bir görüntüleme olanağı sağlasa da geleneksel sensörlere kıyasla daha düşük fotoğraf performansına yol açıyor. Bu da markanın katlanamayan amiral gemisi akıllı telefonları için kabul edilmesi zor bir sınırlama olarak nitelendiriliyor. Ortaya çıkan son raporlar, Galaxy S26 Ultra modelinde de beklenen ekran altı kamera özelliğinin yer almayacağına işaret ediyor.

    Galaxy S26 Ultra için ekran altı selfie kamerası askıya alındı

    Yeux1122 tarafından paylaşılan son bilgiler, Samsung’un Galaxy S26 Ultra modelinde ekran altı kamera teknolojisini değerlendirdiğini, fakat şimdilik projeyi ertelemeye karar verdiğini öne sürüyor. Gerekçe olarak ise “S” serisinde istenilen kalite standartlarının yakalanmasını engelleyecek maliyet kaynaklı zorluklar ve diğer belirsiz teknik hususlar gösteriliyor.

    Samsung Galaxy S26 Ultra

    Kaynakların doğru bilgiler sağlama konusundaki değişken itibarı göz önüne alındığında, bu söylentilere bir miktar şüpheyle yaklaşmanın önemli olduğunu vurgulamakta fayda var. Ancak erteleme kararı, yüksek standartlara alışkın olanlar için selfie kalitesinde bir düşüşün haklı çıkarılmasının zor olacağı “S” serisinin felsefesiyle örtüşüyor gibi duruyor.

    Galaxy Z Fold 7 beklenen özelliğe sahip olabilir

    Amiral gemisi “S” serisiyle ilgili belirsizlik sürerken, Galaxy Club gibi güvenilir kaynaklar yaklaşık bir ay önce Samsung’un Galaxy Z Fold 7’de geliştirilmiş bir ekran altı kamera planladığını ortaya çıkarmıştı.

    Bu durum, teknolojinin gelişiminin Samsung laboratuvarlarında aktif olarak devam ettiğini, fakat en azından şimdilik, bu yeniliğin katlanabilir akıllı telefonlar alanında kalmaya mahkum göründüğünü bizlere gösteriyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Güney Koreli şirket, fotoğraf performansına ilişkin kamuoyunun beklentilerinin farklı olması ve kalitede düşüşlere tolerans göstermemesi nedeniyle ana akıllı telefon serisinde bu çözümün tanıtımını zorlamadan, Fold serisi için çözümü mükemmelleştirmeye odaklanmış görünüyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.