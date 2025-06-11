Samsung Galaxy S25 Ultra kullanıcıları kamera sorunlarıyla boğuşuyor

Bir sosyal medya kullanıcısı, sahip olduğu Galaxy S25 Ultra'nın kamera halkalarının kendi kendine düştüğünü ifade etti.

Samsung'a şikayetlerini bildiren kullanıcı, cihazın herhangi bir hasar almadan bu hale geldiğini ekledi.

Amiral gemisi Samsung Galaxy S25 Ultra, hem kullanımını hem de genel görünümünü iyileştirmek için yenilenmiş bir estetik tasarımla karşımıza çıktı. Bu dikkat çekici yenilik, yuvarlatılmış köşeler ve daha belirgin kenarlarla karakterize edilen daha rafine bir tasarımla sonuçlandı.

Bu yeni kurulumun ayırt edici bir öğesi daha cesur bir görünüm veren ve daha rafine bir arka tasarıma katkıda bulunan siyah halkalarla süslenmiş kamera modülleri oldu. Ne yazık ki işlevi esas olarak estetik olan bu halkaların bile kusursuz olmayan kalite kontrolünün sonuçlarına katlandığı anlaşılıyor.

Galaxy S25 Ultra’nın kamera halkaları düşüyor

@parthosarathi_b adlı X kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımda, kullanıcı Galaxy S25 Ultra’nın kamera halkalarından birinin eksik olduğu görüntülerini paylaştı. Yaşanan bu talihsiz olayın, telefonun herhangi bir kazara düşme veya hasar görmesinden ziyade günlük kullanım sırasında meydana geldiğini belirtti.

Samsung Hindistan, kullanıcıyı resmi bir servis merkezine gitmeye davet ederek gönderiye yanıt verdi. Sorun ele alınsa da servis merkezinde yedek parça olmadığı ve bunları sipariş etmek zorunda kaldığı için hemen çözülmedi. Bu da müşteriyi geri dönmeye zorladı.

Görünüşe göre bu rahatsızlığın ana nedeni yapıştırıcının zayıf yapışmasından kaynaklanıyor. Bunun Galaxy S25 serisi için münferit bir durum olmayabileceği söyleniyor. Fakat elbette ki bu durum, akıllı telefonun kullanımını etkilemeyen, fakat cihazın maliyeti göz önüne alındığında kesinlikle can sıkıcı bir sorun olarak şikayetleri üzerine çekiyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra teknik özellikleri