Samsung Galaxy S24 serisi tasarımı ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında yeni amiral gemisi serisiyle karşımıza çıkacak. Dünya genelinde büyük bir sabırsızlıkla beklenen Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesinin tasarımı ortaya çıktı. Yıla damgasını vurmaya aday görünen cihazlar, güçlü donanımına ek olarak şık görünümleriyle adından sıkça söz ettirmeyi hedefliyor.

Samsung’un heyecanla beklenen yeni telefon serisi için geri sayım başladı. Toplamda üç modelden oluşması beklenen seride standart modelin yanı sıra Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra seçeneklerine yer verilecek. Peki ya serinin tasarımı nasıl olacak? İşte ortaya çıkan yeni görüntüler…

Samsung Galaxy S24 serisi tasarımı internete sızdı

Ocak ayında piyasaya çıkması beklenen yeni Samsung telefonları Paras Guglani tarafından X (eski adıyla Twitter) platformunda lansman etkinliğinden önce sızdırıldı. Ortaya çıkan bu dikkat çekici görüntüler, seride yer alan iki güçlü seçenek olan Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra modellerinin tasarımlarının yanı sıra renk seçenekleri ve bellek yapılandırmasıyla alakalı detayları da gözler önüne seriyor.

Ortaya çıkan görüntülere göre Samsung Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesinin en güçlü seçeneği olan Ultra modelinin tasarımı iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya çıkacak. Sarı ve siyah renklerle gelecek cihaz 1 TB dahili depolama alanına izin verecek. Şimdilik ekran görüntülerinde görünmese de başka bellek konfigürasyonlarının da bulunacağı tahmin ediliyor.

Serinin ortanca modeli Galaxy S24 Plus ise sarı ve siyah renk seçeneklerine ek olarak aynı zamanda gri ve menekşe renklerini de sunacak. Henüz temel modelle alakalı ne yazık ki bir bilgiye erişilemezken, şirketin buradaki renk opsiyonlarını temel modelde de sunacağı düşünülüyor.

Samsung Galaxy S24 Plus modelinin bellek yapılandırması ile ilgili detaylar da belli oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre merakla beklenen performans canavarı telefon, 256 GB dahili dahili depolama alanına sahip olacak. Fakat bunun yanı sıra şirketin 512 GB’lık bir seçenek daha sunacağı tahmin ediliyor.

Samsung’un yeni üst düzey akıllı telefon serisi için geri sayım başlamış durumda. Merakla beklenen telefonlar 18 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde piyasaya sunulacak.