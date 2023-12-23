Samsung Galaxy S24 Ultra, 50 MP 5x telefoto lensle gelecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi ile karşımıza çıkacak. Dünya çapında büyük bir merakla beklenen Galaxy S24 serisi, yılın en iddialı telefonları arasında yer alacak. Apple’ın üst düzey iPhone 15 serisiyle rekabet edecek cihazlar için geri sayım başlarken, ortaya çıkan son sızıntılar, serinin en güçlü modeli olan Galaxy S24 Ultra seçeneğinin gelişmiş bir telefoto lense sahip olacağını ortaya çıkardı.

Apple, Eylül ayında piyasaya sunduğu iPhone 15 serisi ile mobil fotoğrafçıları oldukça etkileyecek yeni teknolojilerini sundu. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max gelişmiş kameralarıyla kısa süre önce DxOMark raporunda zirveye yerleşirken, Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S24 Ultra ise rakibini aratmayacak iddialı özelliklerle karşımıza çıkacak.

Galaxy S24 Ultra gelişmiş bir telefoto lens sunacak

17 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni akıllı telefon serisini piyasaya duyuracak Samsung, yapay zekaya odaklanacak yeni cihazlarında mobil fotoğrafçılar için de iddialı özellikler sunacak. @chunvn8888 adlı X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı, Galaxy S24 Ultra’nın kamera modülünü gösteren ve önceki amiral gemisi model olan Galaxy S23 Ultra ile kıyaslandığında önemli iyileştirmeler vaat eden yeni bir görüntü yayınladı.

Galaxy S24U (G928) rear cam pic.twitter.com/5khVEQoPvq — No name (@chunvn8888) December 23, 2023

Burada göze çarpan en önemli faktör mevcut 10 MP telefoto kameranın daha güçlü bir 50 MP 5x telefoto lens ile değiştirilmesi oldu. Bu sayede şirket, fotoğrafçılar için görüntü kalitesi ve ayrıntılarında üst düzey bir kalite sunacak. Öte yandan sızıntıda, Galaxy S24 Ultra modelinde telefoto lensin boyutunun küçüldüğü fark ediliyor. Daha önce ve daha akıcı bir tasarıma geçen şirket, kamera setinde kullanıcılar için 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens, 10 MP 3x telefoto lens ve yeni 50 MP 5x telefoto lens taşıyacak.

Tüm bunların yanı sıra merakla beklenen Galaxy S24 Ultra’nın diğer sızdırılan özellikleri arasında QHD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,7 inç Dinamik ADOLED 2x LTPO ekran, 144 Hz yenileme hızı ev 2.600 nit tepe parlaklık yer alıyor. 12 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolamaya sahip olacak cihazda Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy çipinden güç alınacak.