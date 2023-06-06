108 MP kameralı Samsung Galaxy F54 5G tanıtıldı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung bugün yeni akıllı telefon modeli ile karşımıza çıktı. Şirket, orta sınıf pazara yönelik Samsung Galaxy F54 5G modelini tanıttı. Şık bir tasarıma ev sahipliği yapan model, güçlü teknik özellikleriyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Samsung’un yeni akıllı telefon modeli henüz ilk günden büyük bir ilgi uyandırdı. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında 108 Megapiksel ana kamerası, 6.000 mAh uzun ömürlü pil kapasitesi ve Exynos 1380 işlemcisi karşımıza çıkıyor. Cihazla ilgili merak edilen tüm noktalara sizler için değindik. İşte Galaxy F54 5G’nin teknik özellikleri ve fiyatı…

Samsung Galaxy F54 5G özellikleri

Ekran: 6,7 inç Super AMOLED panel, 2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı

6,7 inç Super AMOLED panel, 2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Samsung Exynos 1380

Samsung Exynos 1380 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB depolama

256 GB depolama Ön kamera: 32 MP selfie kamerası

32 MP selfie kamerası Arka kamera: 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens

108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens Bağlantı: 5G, yan biyometrik sensör, USB-C

5G, yan biyometrik sensör, USB-C Batarya: 25 watt hızlı şarj desteğine sahip 5,000 mAh pil kapasitesi

25 watt hızlı şarj desteğine sahip 5,000 mAh pil kapasitesi İşletim sistemi: Android 13 tabanlı One UI 5.1 kullanıcı arayüzü

Android 13 tabanlı One UI 5.1 kullanıcı arayüzü Renk seçenekleri: Mavi ve gümüş

Mavi ve gümüş Boyut ve ağırlık: 164,9×77,3×8,4 mm / 199 gram ağırlık

Yeni Samsung telefonu 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip olan 6.7 inç Super AMOLED panel ile karşımıza çıkıyor. Güçlü özelliklerle dikkatleri üzerinde toplayan model, akıcı bir performans için 120 Hz yenileme hızı getiriyor. Cihazın yan tarafında bir adet biyometrik sensör yer alırken, ön kısımda orta üst noktaya konumlandırılmış bir delik çentik içerisinde 32 MP’lik selfie kamerası taşınıyor.

Mobil fotoğrafçılar için olağanüstü bir performans vaat eden Samsung Galaxy F54 5G, f/1.8 diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip olan 108 MP ana kamera sunuyor. Buna ek olarak cihazda f/2.2 diyafram aralığında 8 MP ultra geniş açılı lens ve f/2.4 diyafram açıklığıyla 2 MP makro sensör bulunuyor.

Yeni model, geniş pil kapasitesi ile de büyük bir ilgi topluyor. Galaxy F54 5G’de kullanıcıların karşısına 6.000 mAh batarya çıkıyor. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy A54 modelinde 5.000 mAh pil kapasitesine yer verilmişti. Bunun yanı sıra şirket, cihazda USB-C kablosu aracılığıyla 25 watt hızlı şarj desteğine izin veriyor. Fakat ne yazık ki cihazı satın alan kullanıcılar, kutuda şarj cihazı göremeyecek.

Samsung Galaxy F54 5G, şirketin bu yılın Şubat ayında piyasaya duyurduğu Exynos 1380 işlemciden güç alıyor. 5 nanometrelik bir mimaride üretilen bu işlemci, 2,4 GHz’e kadar performans sağlıyor. Bununla birlikte cihazda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı sunuluyor. Öte yandan daha fazla depolamaya ulaşmak isteyen kullanıcılar için microSD kart girişine yer veriliyor.

Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemiyle çalışan telefonda, Samsung’un özel olarak geliştirdiği One UI 5.1 kullanıcı arayüzü bulunuyor. Son olarak şirketin, beş yıllık güvenlik güncellemelerine ek olarak dört işletim sistemi güncellemesi alacağını garanti ettiğini de hatırlatmakta fayda var.

Samsung Galaxy F54 5G fiyatı

İlk olarak Hindistan pazarında satışa sunulacak olan Galaxy F54 5G’nin fiyatı belli oldu. Mavi ve gümüş renk seçenekleriyle raflara gelecek model, 30 bin Rs (vergiler hariç yaklaşık 7 bin 800 TL) fiyat etiketiyle satılacak.