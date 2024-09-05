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    Samsung Galaxy Book 4 Edge teknik özellikleri resmen açıklandı

    Güçlü özelliklere sahip olan Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarı Galaxy Book 4 Edge tüm teknik özellikleri ile tanıtıldı.
    Samsung Galaxy Book 4 Edge
    Görsel: Samsung

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, IFA 2024 etkinliğinde yeni ürünlerini karşımıza çıkarmaya devam ediyor. Berlin’de gerçekleştirilen etkinlikte sahneye çıkan şirket, Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 modelinden sonra Galaxy Book 4 Edge cihazını da resmi olarak duyurdu.

    Galaxy Book serisinin en son üyesi olan Galaxy Book 4 Edge, Qualcomm’un 8 çekirdekli Snapdragon X Plus işlemcisini kalbinde taşıyor. 15 inçlik boyuta sahip olan yeni Copilot+ PC gelişmiş yapay zeka özellikleri ile güçlendiriliyor.

    Samsung Galaxy Book 4 Edge özellikleri

    • Boyutlar: 356,6 x 229,7 x 15,0 mm
    • Ağırlık: 1,50 kg
    • İşletim sistemi: Windows 11 Home
    • Ekran: 15,6 inç, 16:9 FHD (1920×1080), 300 nit tepe parlaklık, 60 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Snapdragon X Plus
    • NPU: Qualcomm Hexagon NPU ile Qualcomm AI Engine / 45 TOPS
    • GPU: Qualcomm Adreno GPU
    • Bağlantı: Bluetooth v5.3 / Wi-Fi 7
    • RAM kapasitesi: 16 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama
    • Kamera: 2 MP (1080p Full HD)
    • Ses: Çift mikrofon / Stereo hoparlör (1,5W*2), Dolby Atmos
    • Batarya kapasitesi: 61,2 Wh / 65W hızlı şarj

    Samsung tarafından duyurulan yeni laptop modeli şu anda piyasada bulunan en kompakt 15,6 inç dizüstü bilgisayarlardan biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İnce ve hafif bir tasarım ile gelen model her türlü ışık koşulunda rahat görüntülemeyi garanti eden parlama önleyici teknolojiye sahip Full HD ekranla güçlendiriliyor. Kompakt tasarıma rağmen bağlantıdan ödün vermeyen cihazda USB-C, USB-A, HDMI, kulaklık/mikrofon jakı ve mikroSD yuvası gibi geniş bir bağlantı destekleri yer alıyor.

    Samsung Galaxy Book 4 Edge
    Görsel: Samsung

    Samsung Galaxy ekosistemiyle güçlü bir bağlantı desteğine sahip olan dizüstü bilgisayar modeli, dosyaları cihazlar arasında kolayca aktarma ve kesintisiz üretkenliği sürdürme yeteneğiyle sezgisel olarak çalışmanıza olanak tanıyor. Microsoft’un Telefon Bağlantısı özelliği sayesinde Galaxy akıllı telefonunuzun ekranına doğrudan dizüstü bilgisayarınızdan canlı çeviri, fotoğraf asistanı ve Circle to Search gibi en popüler AI işlevlerini kullanarak erişmeniz mümkün hale geliyor.

    Fransa, Almanya, İtalya, Kore, İspanya, İngiltere ve ABD dahil olmak üzere seçili pazarlarda satışa çıkacak Galaxy Book 4 Edge’nin fiyatı şimdilik maalesef açıklanmadı. Cihazın Ekim ayından itibaren raflarda boy göstereceği duyuruldu.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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