Samsung Galaxy Book 4 Edge teknik özellikleri resmen açıklandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, IFA 2024 etkinliğinde yeni ürünlerini karşımıza çıkarmaya devam ediyor. Berlin’de gerçekleştirilen etkinlikte sahneye çıkan şirket, Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 modelinden sonra Galaxy Book 4 Edge cihazını da resmi olarak duyurdu.

Galaxy Book serisinin en son üyesi olan Galaxy Book 4 Edge, Qualcomm’un 8 çekirdekli Snapdragon X Plus işlemcisini kalbinde taşıyor. 15 inçlik boyuta sahip olan yeni Copilot+ PC gelişmiş yapay zeka özellikleri ile güçlendiriliyor.

Samsung Galaxy Book 4 Edge özellikleri

Boyutlar: 356,6 x 229,7 x 15,0 mm

356,6 x 229,7 x 15,0 mm Ağırlık: 1,50 kg

1,50 kg İşletim sistemi: Windows 11 Home

Windows 11 Home Ekran: 15,6 inç, 16:9 FHD (1920×1080), 300 nit tepe parlaklık, 60 Hz yenileme hızı

15,6 inç, 16:9 FHD (1920×1080), 300 nit tepe parlaklık, 60 Hz yenileme hızı İşlemci: Snapdragon X Plus

Snapdragon X Plus NPU: Qualcomm Hexagon NPU ile Qualcomm AI Engine / 45 TOPS

Qualcomm Hexagon NPU ile Qualcomm AI Engine / 45 TOPS GPU: Qualcomm Adreno GPU

Qualcomm Adreno GPU Bağlantı: Bluetooth v5.3 / Wi-Fi 7

Bluetooth v5.3 / Wi-Fi 7 RAM kapasitesi: 16 GB RAM

16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama

256 GB ve 512 GB depolama Kamera: 2 MP (1080p Full HD)

2 MP (1080p Full HD) Ses: Çift mikrofon / Stereo hoparlör (1,5W*2), Dolby Atmos

Çift mikrofon / Stereo hoparlör (1,5W*2), Dolby Atmos Batarya kapasitesi: 61,2 Wh / 65W hızlı şarj

Samsung tarafından duyurulan yeni laptop modeli şu anda piyasada bulunan en kompakt 15,6 inç dizüstü bilgisayarlardan biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İnce ve hafif bir tasarım ile gelen model her türlü ışık koşulunda rahat görüntülemeyi garanti eden parlama önleyici teknolojiye sahip Full HD ekranla güçlendiriliyor. Kompakt tasarıma rağmen bağlantıdan ödün vermeyen cihazda USB-C, USB-A, HDMI, kulaklık/mikrofon jakı ve mikroSD yuvası gibi geniş bir bağlantı destekleri yer alıyor.

Samsung Galaxy ekosistemiyle güçlü bir bağlantı desteğine sahip olan dizüstü bilgisayar modeli, dosyaları cihazlar arasında kolayca aktarma ve kesintisiz üretkenliği sürdürme yeteneğiyle sezgisel olarak çalışmanıza olanak tanıyor. Microsoft’un Telefon Bağlantısı özelliği sayesinde Galaxy akıllı telefonunuzun ekranına doğrudan dizüstü bilgisayarınızdan canlı çeviri, fotoğraf asistanı ve Circle to Search gibi en popüler AI işlevlerini kullanarak erişmeniz mümkün hale geliyor.

Fransa, Almanya, İtalya, Kore, İspanya, İngiltere ve ABD dahil olmak üzere seçili pazarlarda satışa çıkacak Galaxy Book 4 Edge’nin fiyatı şimdilik maalesef açıklanmadı. Cihazın Ekim ayından itibaren raflarda boy göstereceği duyuruldu.