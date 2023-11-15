Samsung Galaxy A25 5G teknik özellikleri ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S24 ailesi ile hayranları karşısına çıkacak. Fakat şirket, orta segment pazarını da unutmuyor. Şirketin üzerinde çalıştığı bir diğer cihaz, Samsung Galaxy A25 5G adı altında orta seviye pazarına yeni bir soluk getirecek.

Samsung’un merakla beklenen yeni telefonu ile ilgili son dönemlerde pek çok sızıntı haberi karşımıza çıktı. Cihazın tasarımı ve renk seçenekleri gibi ayrıntıları zaten sızdırılırken, şimdi ise modelin teknik özellikleri belli oldu. Şirketin sıradaki cihazı, kullanıcılar için fiyat-performans odaklı heyecan veren bir deneyime kapı aralayacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy A25 5G, Exynos 1280 çipine sahip olacak

Android Headlines tarafından aktarılan bilgilere göre yeni Samsung telefonu Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip olacak. Akıcı bir ekran deneyimi için 90 Hz ya da 120 Hz yenileme hızını desteklemesi beklenen cihazda 6,44 inçlik Super AMOLED ekrana yer verilecek. Ekranıyla kullanıcıları oldukça memnun edeceği tahmin edilen model, performans konusunda da beklentileri karşılayacak.

Samsung Galaxy A25 5G, şirketin geliştirmiş olduğu Exynos 1280 çipinden güç alacak. Şirketin bu yıl piyasaya sürdüğü yeni orta segment yonga seti, 5 nm üretim sürecinde, 2 tane Cortex-A78 ve 6 tane Cortex-A55 çekirdeğine ev sahipliği yapıyor. Mali-G68 GPU’ya sahip olan çip, aynı zamanda 5G bağlantı desteği de içeriyor. Daha önce bu işlemciyi kullanan telefonlar arasında Galaxy A54 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy M53 5G ve Galaxy M33 5G gibi modeller karşımıza çıkıyor.

Samsung’un yeni telefonu 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı ve 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı olmak üzere iki farklı seçenek halinde piyasaya çıkacak. Android 14 tabanlı One UI 6.0 arayüzüyle kutudan çıkacak model, iddialara göre dört büyük Android güncellemesi almaya hak kazanacak.

Arka tarafta 50 MP ana kameraya sahip olan cihaz, OIS desteği sayesinde kullanıcılara optik görüntü sabitleme imkanı sunuyor. Bu kameraya 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör eşlik ediyor. Ön kısımda ise 32 MP’lik bir selfie kamerası karşımıza çıkıyor.

25 watt hızlı şarj desteğine sahip olacak Samsung Galaxy A25 5G, 5.000 mAh pil kapasitesi taşıyacak. Bluetooth, Wi-Fi, çift SIM desteği, 5G, USB-C bağlantı girişi, microSD kart desteği, yan tarafta bir parmak izi tarayıcısı ve IP67 sertifikası sunulacağı vurgulanıyor. Son olarak cihazın renk seçenekleri arasında siyah, gri-mavi, açık mavi ve limon yeşili opsiyonları bulunuyor.