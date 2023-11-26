Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında yeni orta segment akıllı telefon modeli ile hayranları karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen Galaxy A15 5G cihazı Walmart’ın ABD’deki internet sitesinde ortaya çıktı. Bu durum, cihazın kısa süre için piyasaya sunulacağına işaret ediyor. Kullanıcıların karşısına çıkan detaylar, akıllı telefon pazarında, özellikle de uygun fiyatlı ve kullanıcı dostu bir performans sunan bir seçenek olarak öne çıkacak.

Fiyat-performans odaklı bir deneyim vaat eden akıllı telefon modeli, Walmart sayfasında yer alan detaylarla şimdiden büyük bir beklenti oluşturdu. Merakla beklenen cihaz, rekabetçi satış fiyatı ve ideal donanım detaylarıyla kullanıcıların ilgisini üzerinde topladı.

Galaxy A15 5G, Samsung’un alışıldık tasarımıyla geliyor

Çok yakında piyasaya çıkması beklenen Galaxy A15 5G, tasarımı ile şirketin standart akıllı telefon tasarımına sadık kalarak hayranları karşısına çıkıyor. Serinin önceki modellerine göre ekranın alt kenarı daha kalın bir yapıya sahipken, üst kısımda ise 13 MP ön kamera taşıyacak bir su damlası çentiği yer alıyor.

Serideki eski modellerle büyük benzerlikler taşıyan ürün, kullanıcıların aşina olduğu estetik anlayışını korumayı tercih ediyor.

Samsung Galaxy A15 5G teknik özellikleri

Donanımıyla fiyat-performans odaklı bir deneyim sunacak akıllı telefon, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 90 Hz’e kadar yenileme hızını destekleyecek. 6,5 inç IPS LCD panele sahip olacak model, hem multimedya içeriğini görüntüleme hem de günlük kullanıma uygun bir seçenek olarak dikkat toplayacak.

Galaxy A15 5G, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6100 Plus çipini kalbinde taşıyacak. 4 GB RAM kapasitesine sahip olacak modelde 128 GB dahili depolama alanı sunulacak. Böylelikle kullanıcılar, zorlu performans isteyen uygulamalarda ya da mobil oyunlarda herhangi bir engelle karşılaşmayacak.

Kamera konusunda da beklentileri karşılayan telefon, arka panelde 50 MP ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte cihazda 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens yer alacak. Mobil fotoğrafçılar için iddialı bir duruş sergileyen model, zorlu şartlarda bile kaliteli görüntüler elde edilmesine olanak sağlayacak.

Kullanıcı dostu bir batarya deneyimi sunacak olan yeni Samsung telefonu, 25 watt hızlı şarj desteği ile gelecek. 5.000 mAh pil kapasitesine sahip cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı One UI 6.0 arayüzüyle sunulacak.

Samsung Galaxy A15 5G fiyatı

Walmart’ın yeni Samsung telefonunu ortaya çıkan sayfada, cihazın Amerika Birleşik Devletleri pazarında 139 dolardan alıcılara hitap edeceği görülüyor. Rekabetçi fiyatıyla kendi segmentinde öne çıkacak model, şimdiden büyük bir heyecan yarattı.

Samsung şimdilik ne yazık ki Galaxy A15 5G’nin lansman tarihi ile ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak Walmart’ta ortaya çıkan model, yakında bir resmi tanıtımın gerçekleştirileceğine işaret ediyor.