Samsung 2050’de sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedefliyor

Dünyanın en büyük ortak sorunlarından biri olan iklim krizi, şirketleri de elini taşın altına koymaya ve bu krizin önüne geçebilmek için önlemler almaya zorluyor. Samsung da bu bağlamda yeni çevresel stratejisini açıklamış durumda.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, hazırladığı yeni çevresel planında uzun vadeli hedeflerini duyurdu. Buna göre Samsung, 7 trilyon Güney Kore wonu miktarında (yaklaşık 5 milyar dolar) yatırım ile 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedefliyor.

Samsung’un yeni çevresel planına göre, Samsung’a ait çipler ve elektronik ürünler daha çevre-dostu bir süreç içerisinde üretilecek ve bu sayede 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşılacak.

Şirketin çevresel hedefleri, kısaca enerji-verimli ürünler üretmeyi, yenilikçi teknolojiler geliştirmeyi ve temiz hava teknolojisini kullanmayı kapsıyor. Ancak Samsung bu yenilikleri daha erken -2030 yılına kadar- tüketici elektroniği bölümü olan Cihaz Deneyimi (DX) departmanında gerçekleştirmeyi planlıyor.

Samsung bu çevresel önlemler konusunda daha önce de birçok adım atmıştı. Örneğin Samsung Galaxy S22 modeli dahil olmak üzere çeşitli akıllı telefon modellerinde geri dönüştürülmüş plastikleri kullanmış, Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 ve Buds 2 gibi ürünlerinde ise geri dönüştürülmüş balık ağlarını kullanmıştı. Şimdi ise bu tür geri dönüştürülmüş ürünlerin şirketin gelecekteki tüm ürünlerinde kullanılacağı belirtiliyor.

Şirketin CEO’su Jong-Hee Han ise konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“İklim krizi, çağımızın en büyük sorunu. Harekete geçmemenin sonuçları hayal bile edilemeyecek seviyede olabilir. Bu sorun, şirketler ve hükümetler de dahil olmak üzere her birimizin bir katkı sağlamasını gerektiriyor”.

“Samsung iklim değişikliği tehditlerine karşı, emisyonu düşürmeyi, yeni sürdürülebilirlik hamlelerini, gezegenimiz için daha iyi yenilikçi teknolojiler ve ürünler geliştirmeyi hedefleyen kapsamlı bir plan ile önlem almayı amaçlıyor.”

Samsung çevresel planını uygulamak için şimdiden bazı hedefler belirlemiş durumda. Bunlardan biri ise sera gazını denklemden çıkarmak. Buna göre Güney Koreli teknoloji devi, çip üretim sürecinde meydana gelen sera gazını elimine etmek için yeni teknolojiler geliştirecek.

Şirket ayrıca çip üretim merkezlerinde iyileştirme tesisleri ve karbon yakalama teknolojisini kullanarak yarı iletken merkezlerinden çıkan karbonu kullanılabilir enerji kaynağına dönüştürmeyi hedefliyor.

Diğer çip üreticilerinin de benzer adımlar atmaya başladığını söylemek gerekiyor. Bunlardan biri olan Intel, 2040 yılına kadar net sıfır sera gazı hedefliyor. AMD ise operasyonel karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar %50 azaltmayı amaçlıyor.