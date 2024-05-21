10.000 mAh devasa pile sahip Redmi Pad Pro global pazara geldi! İşte fiyatı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi Pad Pro modelini küresel pazar için duyurdu. Serinin standart modeli olan Redmi Pad ile bütçe dostu seçeneği Redmi Pad SE’ye göre çok daha gelişmiş bir performansa ev sahipliği yapan tablet cihazı, büyük ekranı ve gelişmiş donanımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Redmi’nin performans canavarı tableti fiziksel klavyeyle uyumlu etkileyici bir tasarımla karşımıza çıktı. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7s Gen 2 yonga setinden güç alan cihazın global satış fiyatları resmen duyuruldu. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Redmi Pad Pro özellikleri

Ekran: 2,5K çözünürlüklü (2,560 x 1,600 piksel) 12,1 inç IPS LCD ekran, 600 nit parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı

2,5K çözünürlüklü (2,560 x 1,600 piksel) 12,1 inç IPS LCD ekran, 600 nit parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM

6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama / 1,5 TB’a kadar microSD kartla genişletilebilir hafıza

128 GB ve 256 GB dahili depolama / 1,5 TB’a kadar microSD kartla genişletilebilir hafıza Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 8 MP ana kamera

8 MP ana kamera Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve USB-C

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve USB-C Batarya kapasitesi: 33 watt hızlı şarjlı 10.000 mAh pil

33 watt hızlı şarjlı 10.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS kullanıcı arayüzü

Redmi’nin performans canavarı tablet cihazı 12,1 inç IPS LCD ekranla geliyor. 2560x 1600 piksel 2,5K çözünürlük kalitesi sunan modelde 120 Hz yenileme hızı ve 1.500 nit tepe parlaklık bulunuyor. Dört adet Dolby Atmos destekli stereo hoparlöre sahip ürün, Gorilla Glass 3 cam koruma teknolojisi içeriyor.

Arka tarafta 8 MP’lik bir ana kameraya sahip olan Redmi Pad Pro, ön kısımda da görüntülü sohbetler ve selfie çekimleri için yine 8 MP kalitesinde bir lens taşıyor. 33 watt hızlı şarj desteğiyle gelen model, 10.000 mAh’lik olağanüstü bir batarya kapasitesi sunuyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı HyperOS yazılımıyla çalışan modelde ayrıca Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 bağlantı destekleri sağlanıyor.

Redmi’nin yüksek performanslı tableti, gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7s Gen 2 yonga setinden alıyor. 8 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanı sunan cihaz, 1,5 TB’a kadar microSD kart ile genişletilebilir hafıza sağlıyor.

Tüm bunların yanı sıra Redmi Pad Pro modeli 240 Hz örnekleme hızı vaat eden Redmi Smart Pen dijital kalem desteği sunuyor. Bu sayede kullanıcıların etkileyici çizimler gerçekleştirebilmeleri ve pratik notlar alabilmeleri mümkün kılınıyor. Öte yandan fiziksel bir klavye arayanlar için cihazın Redmi Smart Keyboard desteği taşıdığını da belirtmekte yarar var.

Redmi Pad Pro’nun global fiyatı ne kadar?

Mavi, yeşil ve gri olmak üzere üç renk seçeneğiyle duyurulan Redmi Pad Pro’nun Avrupa pazarında 299 Euro fiyat etiketiyle satılacağı duyuruldu. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 10 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.