Redmi Pad Pro 5G duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi tarafından bu yılın Nisan ayında duyurulan Redmi Pad Pro‘nun yeni sürümü piyasaya çıktı. Önceki modelde kullanıcılar için yalnızca Wi-Fi bağlantısı için destek veren Redmi Pad Pro, yenilenmiş sürümünde 5G bağlantı desteğine ev sahipliği yapıyor. Çift SIM kart girişine sahip olan model güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Xiaomi’nin yeni tableti ilk olarak Çin pazarında piyasaya sürülse de şirketin CEO koltuğuna oturan Lei Jun, ürünün küresel pazarda da raflarda boy göstereceğini açıkladı. Teknik özellik noktasında ana modelle benzer bir yapıya sahip olan tabletin tüm merak edilen ayrıntıları açıklandı. İşte Redmi Pad Pro 5G’nin özellikleri ve fiyatı…

Redmi Pad Pro 5G özellikleri

Ekran: 2,5K çözünürlüklü (2,560 x 1,600 piksel) 12,1 inç IPS LCD ekran, 600 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı

2,5K çözünürlüklü (2,560 x 1,600 piksel) 12,1 inç IPS LCD ekran, 600 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM

6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama / 1,5 TB’ye kadar microSD kartla genişletilebilir hafıza

128 GB ve 256 GB dahili depolama / 1,5 TB’ye kadar microSD kartla genişletilebilir hafıza Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 8 MP arka kamera

8 MP arka kamera Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve USB-C

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve USB-C Batarya kapasitesi: 33 watt hızlı şarjlı 10.000 mAh pil

33 watt hızlı şarjlı 10.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS kullanıcı arayüzü

Gelişmiş bir görüntüleme deneyimi vaat eden Redmi tableti 12,1 inçlik büyük bir LCD ekran sunuyor. Bu ekranda 2560×1600 piksel 2,5K çözünürlük sağlayan model, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyime kapı açıyor. 600 nit parlaklık oranıyla gelen ürün, Dolby Vision desteği sağlıyor. Öte yandan cihaz düşme ve çarpma gibi tehlikelere karşı Corning Gorilla Glass 3 cam koruma teknolojisiyle donatılıyor.

Redmi Pad Pro 5G cihazı Qualcomm tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli Snapdragon 7s Gen 2 çipini kalbinde taşıyor. Bu sayede kullanıcılar için üst düzey bir performans ve verimlilik sunuluyor. Karşılaştırma yapmak isteyenler için bu işlemciyi daha önce Redmi Note 13 Pro 5G, POCO X6 ve Realme 12 Pro+ gibi cihazlarda da gördüğümüzü belirtmekte fayda var.

8 GB RAM kapasitesi ve 256 GB UFS 2.2 dahili depolama alanıyla gelen cihaz, daha yüksek hafızaya ihtiyaç duyanlar için 1,5 TB’a kadar genişletilebilir microSD kart desteği sunuyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı HyperOS arayüzüyle çalışan ürün, kullanıcı dostu bir deneyim getiriyor.

Ön ve arka kısımda birer adet 8 MP kamera taşıyan Redmi Pad Pro 5G, 33 wat hızlı şarj gücüne sahip 10.000 mAh’lik devasa bir pil kapasitesiyle geliyor. Dörtlü hoparlör sistemi sunan modelde Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 ve USB-C 2.0 bağlantı girişleri yer alıyor.

Redmi Pad Pro 5G fiyatı

İlk olarak Çin’de satışa çıkan, ilerleyen haftalarda ise küresel pazarda raflara gelmesi beklenen Redmi Pad Pro 5G’nin satış fiyatı açıklandı. Performans canavarı tablet modeli 1.999 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 9 bin TL) başlangıç fiyatıyla satışa çıktı.