Redmi Note 12 Pro Speed Edition çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, kısa bir süre önce Çin pazarında tanıtmış olduğu Redmi Note 12 akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Şu anda toplamda dört modele ev sahipliği yapan seride, standart cihazın yanı sıra Note 12 5G, Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro Plus 5G ve Note 12 Pro Explorer Edition karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise seriye Redmi Note 12 Pro Speed Edition cihazının dahil edileceği ortaya çıktı.

Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition isminden de anlaşılacağı üzere performans canavarı bir akıllı telefon modeli olarak piyasada boy gösterecek. Heyecanla beklenen cihaz, çok yakında Xiaomi tarafından gerçekleştirilecek olan tanıtım lansmanı ile Çin pazarında piyasaya tanıtılacak. Sonrasında ise cihaz, diğer ülkelerde satışa sunulacak.

Redmi Note 12 Pro Speed Edition çıkış tarihi ne zaman olacak?

Redmi Note 12 Pro Speed Edition’ın tanıtım tarihi belli oldu. Merakla beklenen akıllı telefon modeli, Redmi K60 serisi ile birlikte piyasaya tanıtılacak. Toplamda üç modelden oluşan seri ve performans canavarı yeni telefon 27 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Xiaomi’nin beklenen Redmi K60 akıllı telefon ailesi; 2K çözünürlük, 1400 nit maksimum parlaklık, 1920 Hz PWM, Dolby Vision ve HDR10+ desteğine sahip olan AMOLED panelle gelecek. Üç modelden oluşacak olan seride MediaTek Dimensity 8200, Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 ve Snapdragon 8 Gen 2 işlemciler kullanılacak. Peki ya Redmi Note 12 Pro Speed Edition’da hangi özellikler ile karşılaşacağız? Bu cihazla alakalı ilk detaylar da ortaya çıktı.

Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition’ın teknik özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi’nin Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden yapmış olduğu paylaşıma göre Redmi Note 12 Pro Speed Edition’ın bazı özellikleri netlik kazandı. Cihaz, OLED ekranla karşımıza çıkacak. MIUI 14 kullanıcı arayüzüne ev sahipliği yapacak olan model, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 778G+ yonga setinden güç alacak. Daha önce bu işlemciyi Honor 70, Nothing Phone (1), Xiaomi Civi 1S ve Honor 60 Pro gibi modellerde de görmüştük.

Yayımlanan tanıtım afişinde, cihazın yeşil renk seçeneği ile geleceği kesinleşmiş durumda. Üçlü arka kamera modülüne sahip olacak cihaz, kavisli ve zarif bir tasarımla karşımıza çıkacak. Kamerea modülünün hemen yanında, büyük puntolarla ‘Redmi’ yazısı göze çarpacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Note 12 Pro Speed Edition, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç OLED ekranla gelecek. 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı sunacak cihazda Android 13 tabanlı MIUI 14 yazılımı yer alacak.

Son olarak Xiaomi, 27 Aralık’ta gerçekleşecek olan tanıtım etkinliğinde daha fazla sürpriz ile karşılaşacağımızı doğruladı. Redmi Note 12 Pro Speed Edition ve Redmi K60 modellerinin yanında başka ürünler de tanıtılacak.